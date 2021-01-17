И кто же все-таки умнее — кошки или собаки?

Ученые из Института исследований мозга (Германия) провели любопытное исследование коры головного мозга у домашних животных. Оно доказывает, что кошки умнее собак.

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С одной стороны, каждый знает, как умны и внимательны собаки, как прекрасно они поддаются дрессировке, хотя от кошек не добьешься ничего подобного. Но то, что они не подвластны дрессуре, вовсе не означает, что они глупее собак - возможно, напротив. В любом случае, споры между владельцами домашних животных идут все время, и каждая сторона доказывает, что их питомцы умнее.

Конечно, и наука не обошла этот вопрос. Так, более ранние исследования доказали, что в коре головного мозга собак содержится 530 миллионов нейронов, а у кошек - всего 250 миллионов нейронов. Таким образом, индекс энцефализации EQ (меры размера мозга млекопитающего относительно его массы тела) оказался в пользу собак. К слову, еще умнее, по этой версии, должен быть енот, в коре головного мозга которого нейронов еще больше, чем у собаки.

Чем больше количество нейронов в области мозга, отвечающей за мышление, тем сообразительнее животное, решили тогда исследователи. Но если следовать этой версии, то кошки оказываются глупее даже верблюдов и слонов.

Последнее исследование немецких ученых основано не на размере мозга и количестве нейронов, а на таком показателе, как плотность нейронов на квадратный миллиметр коры головного мозга. Выяснилось, что у кошек он значительно превосходит показатель других четвероногих, в том числе собак.

Проведенные эксперименты подтвердили эту теорию. Ученые из Университета Лаваля (Канада) установили, что у кошек в три раза лучше, чем у собак, кратковременная память, кошки точнее запоминают всякого рода последовательности и умеют лучше собак анализировать ситуацию. Если припомнить, как кошки хорошо охотятся, то это также служит доказательством их большего ума.

К таким же выводам в пользу кошек пришли и швейцарские ученые из Университета Лозанны, добавив к их достоинствам лучшую приспособляемость.

"Порядка 20 миллионов лет назад заселение представителями семейства кошачьих Северной Америки негативно сказалось… на видовом разнообразии собак. Кошки по всем пунктам оказались куда более искусными охотниками, что стало причиной вымирания 40 видов собак. Кошки точнее и тише, у них есть острые втягивающиеся когти, которых не было у собак и их родственников. Другими словами, они объедали предков современных собак, да так активно, что те впоследствии стали вымирать", - пишет журнал "Популярная Механика".

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