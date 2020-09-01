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Препарат для детишек «Фризиум» наконец зарегистрировали в России!
По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Минздрав РФ повторно зарегистрировал препарат «Фризиум» — срок прежнего регистрационного удостоверения истек.  (Отличная новость, особенно, если вспомнить, как за этот препарат боролись мамы больных детей! - прим. МГ.)

Необходимый детям препарат «Фризиум» зарегистрировали в России

«Минздравом России был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием „Фризиум“», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным общественных организаций, не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества.

В 2019 году в Москве задержали женщину, которая заказала «Фризиум» через интернет. Уголовное дело не было возбуждено. Месяц спустя была задержана еще одна женщина, также заказавшая препарат за границей для ребенка. Уголовное дело было возбуждено, прокуратура признала его незаконным.

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По инф. rosbalt.ru

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