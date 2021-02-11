Вакцина от COVID-19 для животных: работа кипит

Россельхознадзор может в апреле объявить о готовности своей вакцины против коронавируса для животных «Карнивак-Ков».

«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы разработки. Сегодня идёт уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных», — сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Представитель ведомства рассказала, что вакцина для животных отличается от человеческой. «Сам препарат — это сорбированная инактивированная вакцина. Это, проще говоря, убитый вирус, который непосредственно применяется на животных», — пояснила Мелано.

По её словам, «Корнивак-Ков» показывает стопроцентную эффективность, но пока нельзя точно сказать, сколько длится эффект. «Дело в том, что, как и в случае с вакциной человеческой, прошло недостаточно времени. Те животные, которых мы вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ», — отметила эксперт.

Мелано также уточнила, что у животных может быть межвидовое заражение коронавирусом. Уже отмечались случаи заражения кошек, собак, норок, а также диких животных — львов, тигров, антилоп и жирафов. Лабораторные исследования подтвердили возможность заражения хорьков, кроликов и макак. Также в зоне опасности экономически важный домашний скот — в том числе коровы и свиньи. А вот, например, птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению.

А вот о каких случаях рассказывали мы:

По инф. Парламентской газеты

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