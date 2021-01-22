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В зоопарке Таллина COVID-19 обнаружили у льва
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Даже славный доктор Айболит оказался бы беспомощным перед букетом заболеваний, включая почечную недостаточность, из-за которой пришлось усыпить на днях в зоопарке эстонской столицы пожилого азиатского льва Юне.

В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19

Пока сотрудники зоопарка только осторожно выдвигают первые гипотезы причин его инфицирования, для животных, которые потенциально могут быть подвержены заболеванию, уже введены строгие правила гигиены и санитарии.

Да и директор зверинца Тийт Маран до сих пор не спешит с выводами, утверждая, что у него нет окончательного ответа на вопрос, как именно мог заразиться лев. А вот на вопрос о вероятности ложноположительного результата руководитель зоопарка только отрицательно качает головой: «Он исключен, поскольку льву сделали три теста. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы выяснить источник заражения», — пояснил Маран ситуацию местным информационным порталам, уточнив, что, несмотря на то, что у других животных коронавирус не выявлен, зоопарк проведет выборочное тестирование животных, которые потенциально могут заразиться.

Что же касается основного заболевания Юне, то проведенный еще десять лет консилиум врачей подтверждал у азиатского льва наличие почечной недостаточности. За первые недели января состояние льва заметно ухудшилось и ветеринары не оставили надежд на его выздоровление. И чтобы избавить животное от дальнейших мучений, было принято решение его усыпить. А поскольку мировая практика подтверждает, что семейство кошачьих наиболее восприимчиво к нынешней пандемии, льва посмертно и проверили на COVID-19.

На наличие коронавируса и антитела уже проверили весь персонал таллинского зоопарка, так или иначе соприкасавшийся с вольером для львов. Первые поступившие результаты 13 тестов пока отрицательные, утверждает руководство.

  • В то же время, по данным специалистов, случаи инфицирования у животных зафиксированы и в других зоопарках мира. Коронавирус обнаружен у тигров и львов Бронксского зоопарка в Нью-Йорке, пум в Южной Африке, тигров в Ноксвиллском зоопарке в Теннесси, горилл в Калифорнийском зоопарке и львов в Барселонском зоопарке Испании.

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