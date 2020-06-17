В Забайкалье четыре человека утонули, спасая девчушку в водовороте

В Забайкалье четыре человека утонули в реке Онон во время спасения 15-летней девочки, которую затянуло в водоворот. Ужасная трагедия, как теперь эта девочка будет жить, зная, что столько людей отдали жизнь за нее...

По информации регионального СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 15 июня. Компания родственников, среди которых была девочка, отдыхала на берегу реки. Во время купания девочка начала тонуть, попав в водоворот. Взрослые бросились ей на помощь, к ним присоединились трое рыбаков.

В итоге девочку спасли, однако 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет утонули. Тела мужчин обнаружены, тело женщины еще ищут.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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По инф. rosbalt.ru

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