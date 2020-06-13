Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка

В московском Строгино спасатели вовремя пришли на помощь тонувшему подростку благодаря беспилотнику. (Сейчас, с приходом тепла, происшествий на воде будет немало, поговорите об этом с внуками, расскажите о правилах поведения на воде. - прим. МГ.)

Днем 11 июля во время мониторинга акватории Строгинской поймы беспилотник зафиксировал большое количество отдыхающих и купающихся в Чистом заливе. Официально купаться здесь запрещено. Для профилактики в залив было решено направить дежурную смену спасателей станции «Строгино».

Начальник поисково-спасательной станции Владимир Ерошин и его заместитель Александр Гормашов прибыли как раз вовремя — в 30 метрах от берега беспорядочно барахтался подросток, зовя на помощь. Спасатели поспешили к тонущему и подняли его из воды на борт катера.

— Пострадавшим оказался 2004 года рождения юноша, ему оказали первую помощь, — рассказали в пресс-службе. — От помощи врачей юноша отказался и был отпущен домой, рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают жителей столицы об опасности купания в запрещенных местах и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водоемах. Для мониторинга акватории спасатели используют беспилотные системы и видеокамеры с целью постоянного контроля за обстановкой и предупреждения несчастных случаев.

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