Жизнь взаймы: главный фермер Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Кубани Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.

Доплыв до мальчика, Виктор Васильевич вытолкнул его на безопасное место, но у мужчины от перенесенного стресса произошел сердечный приступ. Когда прибывшие спасатели вытащили его на берег, он был уже мертв. Причиной смерти, судя по всему, стал инфаркт.

В апреле Виктору Васильевичу исполнился 71 год. Почти 23 года он был председателем АККОР Кубани. В прошлом году в День России на торжественном приеме у губернатора края Сергееву была вручена медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани 1 степени».

Соболезнование родным и близким ушедшего из жизни лидера кубанских фермеров выразил президент АККОР России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

«С болью узнал о безвременной кончине нашего товарища, коллеги и соратника Виктора Васильевича Сергеева, — говорится в нем. Человек, преданный крестьянскому делу, Виктор Васильевич всю свою жизнь посвятил служению стране, защите интересов российского села. Он стоял у истоков фермерского движения на родной Кубани и в России, был среди тех, кто создавал АККОР, не жалел сил для укрепления и развития фермерского уклада. Настоящий боец, человек прямой и принципиальный, душевно щедрый, он оставил о себе добрую память и будет всегда в наших сердцах».

Во вторник, 15 июня Виктора Васильевича Сергеева похоронят в Краснодаре по православным традициям. В 10 часов начнется отпевание в Соборе Александра Невского — это один из главных храмов кубанской столицы.

Лето только наступило, и несчастных случаев на воде будет еще немало. В наших силах - поговорить с нашими внуками, объяснить, что надо быть очень аккуратными при купании. А Виктор Сергеев поступил как настоящий мужчина, ведь как можно пройти мимо тонущего ребенка? Решительно никак...

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