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В Туве написали героический эпос про Сергея Шойгу
По инф. polit.ru   
14 Декабря 2020 г.
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Писательница из Тувы Зоя Кыргыс создала сказку про богатыря, в основу которой легла биография министра обороны РФ Сергея Шойгу. Автор предлагает изучать этот современный эпос в школах.

В Туве написали героический эпос про Сергея Шойгу. Автор предлагает изучать его в школах

Книга получила название «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем». По словам автора, главный герой — это яркая благородная сущность и собирательный образ богатыря из эпоса тувинцев.

«В качестве прообраза взята легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и великой России — герой России Сергей Шойгу. Сергек — это его родители так назвали, когда он был маленький. Он с детства отличался непоседливым характером. По рассказам матери, он мог прыгнуть с десятиметровой скалы в воды Енисея, и однажды ей пришлось прыгнуть за сыном, так она испугалась», — утверждает писательница.

По ее словам, она уже получила заказ на книгу из трех районов. Зоя Кыргыс готова дарить свою сказку всем школам, так как уверена, что образ Шойгу передает «огромный положительной заряд современной молодежи».

  • Сергей Шойгу родился в Туве, в небольшом городе Чадан. С 1991 по 2012 годы возглавлял МЧС России, которое фактически создал с нуля. В 2012 несколько месяцев был губернатором Подмосковья. В ноябре 2012 года стал министром обороны Российской Федерации вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова. Один из основателей и член Высшего совета партии «Единая Россия».
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