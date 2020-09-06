Шойгу посетовал на неуемное потребление современного общества

Неуемное потребление современного общества уже вышло за грани здравого смысла. Ситуацию нужно менять, заявил глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас в людей с самого детства «закладывается желание какого-то неуемного потребления», «успеть и попробовать все».

Он привел такое сравнение: «Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели». Шойгу предупредил, что с этим неуемным потребление человечество «летит со страшной скоростью к собственной погибели».

В качестве примера такого неуемного потребления Шойгу рассказал о браконьерах, которые в заповедниках ставят по 400 петель на кабаргу. «Тот, кто их поставил, он что, в состоянии все эти 400 петель на дистанции 50-70 километров проверять каждый день? Он и десяти процентов не проверяет», — пояснил Шойгу. А животные гибнут в этих петлях. Причем не только кабарга, но и другие звери, в том числе исчезающие виды.

«А дальше садимся и обсуждаем: что же нам делать-то теперь? А давайте еще надзор усилим? Давайте!», — отметил Шойгу. Он подчеркнул: усилением надзора ситуацию не исправить, надо менять сознание человека и его жажду потребления.

Кстати, по теме:

Весной деятели мировой культуры и науки — всего порядка 200 человек — опубликовали открытое письмо во французской газете Le Monde, в котором призвали человечество кардинально изменить жизнь после пандемии, а не возвращаться к привычному образу жизни. «Общество потребления привело нас к отрицанию самой жизни: жизни растений, животных и большого числа людей. Загрязнение, глобальное потепление и разрушение природной среды ставят мир на грань катастрофы», говорится в письме.

По инф. rosbalt.ru

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