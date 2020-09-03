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Шойгу — за обязательный экзамен по географии в школе. А вы?

По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Президент Русского географического общества и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена по географии для школьников. Причем, по его словам, это должен быть не ЕГЭ, «а нормальный полноценный экзамен».

Шойгу выступил за обязательный полноценный экзамен по географии в школе

Шойгу подчеркнул: «Географию надо знать, как таблицу умножения». Сам экзамен он тоже предложил проводить в формате «таблицы умножения»: 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. Сейчас же, посетовал Шойгу, многие студенты и школьники не в состоянии ответить «на банальные вопросы» как по географии, так и по истории.

Он предложил такой «спор»: придти в школу и выдать старшеклассникам компас. Если попросить их сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, то они едва ли с этим справятся. Но не потому, что современные дети глупее, заверил Шойгу. «Просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво», — пояснил он. На уточняющий вопрос — «А вдруг школьники удивят?» — Шойгу ответил — «Не удивят». Добавил, что эксперимент уже был проведен и описал его итоги: «Удивились так, что до сих пор опомниться не можем».

Однако, указал он, средние результаты по Географическому диктанту все же растут. «Потому и начали его проводить», — признался Шойгу. Он рассказал, что сначала был проведен простой опрос «в одном из, казалось бы, элитных вузов». Там на вопрос: «Куда впадает Волга?» пятеро студентов ответили: «В Байкал», а двое — что никуда. После этого и было принято решение о Географическом диктанте.

Также Шойгу раскритиковал современные учебники географии. По его словам, нынешние издания несопоставимы со старыми учебными пособиями, они превратились просто в «бизнес». Шойгу отметил, что читает очень много старых изданий по географии и по истории. «Тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес», — сказал он.

Поэтому, заключил Шойгу, Минпросвещения должно предусмотреть механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники.

Скажем честно: школьники действительно очень плохо знают свою страну, с трудом смогут сказать, какие реки куда впадают и где находится Бурятия. Это не нормально. Поэтому ликвидировать эти пробелы необходимо!

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