Шойгу — за обязательный экзамен по географии в школе. А вы?

Президент Русского географического общества и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена по географии для школьников. Причем, по его словам, это должен быть не ЕГЭ, «а нормальный полноценный экзамен».

Шойгу подчеркнул: «Географию надо знать, как таблицу умножения». Сам экзамен он тоже предложил проводить в формате «таблицы умножения»: 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. Сейчас же, посетовал Шойгу, многие студенты и школьники не в состоянии ответить «на банальные вопросы» как по географии, так и по истории.

Он предложил такой «спор»: придти в школу и выдать старшеклассникам компас. Если попросить их сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, то они едва ли с этим справятся. Но не потому, что современные дети глупее, заверил Шойгу. «Просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво», — пояснил он. На уточняющий вопрос — «А вдруг школьники удивят?» — Шойгу ответил — «Не удивят». Добавил, что эксперимент уже был проведен и описал его итоги: «Удивились так, что до сих пор опомниться не можем».

Однако, указал он, средние результаты по Географическому диктанту все же растут. «Потому и начали его проводить», — признался Шойгу. Он рассказал, что сначала был проведен простой опрос «в одном из, казалось бы, элитных вузов». Там на вопрос: «Куда впадает Волга?» пятеро студентов ответили: «В Байкал», а двое — что никуда. После этого и было принято решение о Географическом диктанте.

Также Шойгу раскритиковал современные учебники географии. По его словам, нынешние издания несопоставимы со старыми учебными пособиями, они превратились просто в «бизнес». Шойгу отметил, что читает очень много старых изданий по географии и по истории. «Тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес», — сказал он.

Поэтому, заключил Шойгу, Минпросвещения должно предусмотреть механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники.

Скажем честно: школьники действительно очень плохо знают свою страну, с трудом смогут сказать, какие реки куда впадают и где находится Бурятия. Это не нормально. Поэтому ликвидировать эти пробелы необходимо!

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По инф. rosbalt.ru

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