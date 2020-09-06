Шойгу назвал главного врага человечества

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Смартфон — вот главный враг человечества, уверен глава Минобороны РФ и президент Российского географического общества Сергей Шойгу.
По его словам, с появлением этих гаджетов люди стали жить в иллюзорном пространстве, а не в реальном мире.
«Наш главный враг — вот он», — сказал Шойгу, показав на лежащий на столе смартфон. Он пояснил, что через смартфон люди получают массу совершенно не нужной информации, создающую иллюзию насыщенной жизни, хотя на самом деле это не так.
«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал», — отметил Шойгу. Но то, что на экране — «это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле». И чтобы его увидеть, надо самому «ехать и смотреть», считает Шойгу.
Он заключил — из-за смартфонов современные люди живут «коротко и неподробно» в сиюминутном информационном пространстве.
Напомним, в мае этого года президент подписал указ, согласно которому военнослужащие не должны иметь при себе электронные изделия, способные передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.
Соответствующие изменения были внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Так, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.
В документе указано, что эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России. Также военным нельзя иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.
Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.
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