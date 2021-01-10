В США вышла в свет предыстория «Великого Гэтсби»

В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.

Приквелом называется книга, фильм или даже компьютерная игра, в которых показана предыстория того или иного произведения.

Смит написал свой роман некоторое время назад, но ждал 1 января: в этот день у книги Фицджеральда истекли авторские права, и она стала достоянием общественности.

В центре сюжета приквела история рассказчика из оригинального романа – Ника Каррауэя – до его встречи с Джеем Гэтсби. Смит решил обратиться к этому персонажу, поскольку чувствует эмоциональное родство с ним.

Книга встретила противоречивые отзывы критиков. Издание Town & Country назвало ее данью уважения Фицджеральду и хорошо написанным романом, который открывает темное прошлое Ника Каррауэя. Критик Los Angeles Times, напротив, считает книгу «сырой и опрометчивой попыткой» взглянуть глубже на наименее интересного персонажа в «Великом Гэтсби».

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По инф. lgz.ru

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