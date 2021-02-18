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В школы хотят вернуть начальную военную подготовку
По инф. Парламентской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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В преддверии Дня защитника Отечества законодатели разработали рекомендации правительству по подготовке молодёжи к военной службе.

По мнению сенаторов, призывники сейчас здоровьем не блещут и заниматься их адаптацией к армии следует со школы. Как будет называться курс военной подготовки и что в него войдёт — ещё будут обсуждать. Депутат Геннадий Онищенко, например, предложил включить в него изучение боевых искусств.

Чему не учит школа

На совещании в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности 16 февраля, на котором обсуждалась физподготовка призывников, глава комитета Виктор Бондарев обратил внимание на тревожную тенденцию: в армию всё чаще стали приходить такие молодые люди, что, как говорится, ни стометровку пробежать, ни подтянуться.

По мнению сенатора, современная система допризывной подготовки нуждается в совершенствовании и внедрении новых методик обучения. По итогам совещания с участием представителей силовых ведомств Минобразования и НКО приняли проект решения, которым, в частности, рекомендовали Министерству просвещения выделить раздел «Начальная военная подготовка» из предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а правительству — рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ до 2025 года.

«Подготовка граждан России к военной службе — приоритетное направление государственной политики», — процитировал сайт Совета Федерации слова Бондарева.

«Неважно, как будет называться этот курс, это вопрос дальнейших дискуссий, — отметил член Комитета Совета Федерации по обороне Таймураз Мамсуров. — Главное — следует вернуть тот дух подготовки мальчиков как настоящих мужчин, а значит, как защитников родителей, своего дома, своей Родины. Мы договорились подумать, как внедрить в образовательный процесс эту составляющую». Также он сказал, что речь не идёт о возвращении в школы классического курса начальной военной подготовки.

Одного ГТО недостаточно

Начальная военная подготовка появилась в советских школах в 30-х годах прошлого века. Она была тесно связана с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Все школьники старших классов в обязательном порядке учились метать гранаты, стрелять из винтовки, бегать на лыжах, ходить строем, оказывать первую помощь. Завершался курс НВП сборами в местной военной части.

Курс несколько раз изымали. Первый раз Министерство образования удалило НВП из программы в 1963 году, вернув в 1967-м. Затем военную подготовку убрали в 80-х годах. Окончательно же поставили на ней крест в 1991 году, распылив её между ОБЖ и физкультурой.

О необходимости возродить в школах уроки НВП ещё в 2010 году говорил Владимир Путин на встрече с ветеранами в Новороссийске. Неоднократно об этом упоминали в Минобороны, звучали такие призывы в обеих палатах Федерального собрания.

«Наш комитет ранее обращался к властям субъектов Федерации с вопросом об актуальности возвращения НВП в систему школьного образования, — напомнил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. — Отзывы в основном положительные. Это же не только подготовка к службе в армии, на занятиях по военным дисциплинам закладываются качества и навыки, которые могут пригодиться и в повседневной жизни».

В любом случае, полагает депутат, каждый юноша должен уметь и стрелять, и разбираться в оружии и технике.

Однако осуществить идею мешает позиция Минпросвещения, которое то сетует на нехватку преподавателей для такого курса, то на и без того запредельную загруженность учащихся.

«У нас уже есть программа ГТО, которая направлена на подготовку школьников к труду и обороне, — отметил законодатель. — После уроков, начиная с десятого класса, юноши могут по желанию обучаться азам военного дела на специальных сборах. Но, конечно, этого недостаточно. Я считаю, что правила использования средств химзащиты, оказания первой медицинской помощи должны знать и девчонки, и мальчишки».

По словам депутата, элементы военной подготовки никогда не повредят школьникам.

«В такой курс может войти не только строевая подготовка и разборка-сборка автомата, но и всякого рода боевые искусства, рассчитанные на определённый возраст», — предположил Геннадий Онищенко.

Что еще хотят вложить в головы нашим внукам:

По инф. Парламентской газеты

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