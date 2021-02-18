В школы хотят вернуть начальную военную подготовку

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
В преддверии Дня защитника Отечества законодатели разработали рекомендации правительству по подготовке молодёжи к военной службе.
По мнению сенаторов, призывники сейчас здоровьем не блещут и заниматься их адаптацией к армии следует со школы. Как будет называться курс военной подготовки и что в него войдёт — ещё будут обсуждать. Депутат Геннадий Онищенко, например, предложил включить в него изучение боевых искусств.
Чему не учит школа
На совещании в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности 16 февраля, на котором обсуждалась физподготовка призывников, глава комитета Виктор Бондарев обратил внимание на тревожную тенденцию: в армию всё чаще стали приходить такие молодые люди, что, как говорится, ни стометровку пробежать, ни подтянуться.
По мнению сенатора, современная система допризывной подготовки нуждается в совершенствовании и внедрении новых методик обучения. По итогам совещания с участием представителей силовых ведомств Минобразования и НКО приняли проект решения, которым, в частности, рекомендовали Министерству просвещения выделить раздел «Начальная военная подготовка» из предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а правительству — рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ до 2025 года.
«Подготовка граждан России к военной службе — приоритетное направление государственной политики», — процитировал сайт Совета Федерации слова Бондарева.
«Неважно, как будет называться этот курс, это вопрос дальнейших дискуссий, — отметил член Комитета Совета Федерации по обороне Таймураз Мамсуров. — Главное — следует вернуть тот дух подготовки мальчиков как настоящих мужчин, а значит, как защитников родителей, своего дома, своей Родины. Мы договорились подумать, как внедрить в образовательный процесс эту составляющую». Также он сказал, что речь не идёт о возвращении в школы классического курса начальной военной подготовки.
Одного ГТО недостаточно
Начальная военная подготовка появилась в советских школах в 30-х годах прошлого века. Она была тесно связана с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Все школьники старших классов в обязательном порядке учились метать гранаты, стрелять из винтовки, бегать на лыжах, ходить строем, оказывать первую помощь. Завершался курс НВП сборами в местной военной части.
Курс несколько раз изымали. Первый раз Министерство образования удалило НВП из программы в 1963 году, вернув в 1967-м. Затем военную подготовку убрали в 80-х годах. Окончательно же поставили на ней крест в 1991 году, распылив её между ОБЖ и физкультурой.
О необходимости возродить в школах уроки НВП ещё в 2010 году говорил Владимир Путин на встрече с ветеранами в Новороссийске. Неоднократно об этом упоминали в Минобороны, звучали такие призывы в обеих палатах Федерального собрания.
«Наш комитет ранее обращался к властям субъектов Федерации с вопросом об актуальности возвращения НВП в систему школьного образования, — напомнил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. — Отзывы в основном положительные. Это же не только подготовка к службе в армии, на занятиях по военным дисциплинам закладываются качества и навыки, которые могут пригодиться и в повседневной жизни».
В любом случае, полагает депутат, каждый юноша должен уметь и стрелять, и разбираться в оружии и технике.
Однако осуществить идею мешает позиция Минпросвещения, которое то сетует на нехватку преподавателей для такого курса, то на и без того запредельную загруженность учащихся.
«У нас уже есть программа ГТО, которая направлена на подготовку школьников к труду и обороне, — отметил законодатель. — После уроков, начиная с десятого класса, юноши могут по желанию обучаться азам военного дела на специальных сборах. Но, конечно, этого недостаточно. Я считаю, что правила использования средств химзащиты, оказания первой медицинской помощи должны знать и девчонки, и мальчишки».
По словам депутата, элементы военной подготовки никогда не повредят школьникам.
«В такой курс может войти не только строевая подготовка и разборка-сборка автомата, но и всякого рода боевые искусства, рассчитанные на определённый возраст», — предположил Геннадий Онищенко.
18 февраля 1911 года французский пилот Анри Пике перевёз 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток из Аллахабада до Наини (Индия). Это был первый официальный рейс, когда самолётом была доставлена почта.
В одном из новосибирских дворов произошел вопиющий случай — водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Почему? Молодая мама сделала замечание за парковку на тротуаре. Казалось бы, все правильно. Но нет, самолюбие было задето... (Мерзкая и неприятная ситуация, в который раз доказывающая, что прежде чем садиться на руль, ответь честно на вопрос: а будешь ли ты соблюдать правила дорожного движения и честно не мешать пешеходам? - прим. МГ.)
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом последнего он назвал «смелым человеком».
Каждый год российские регионы закупают больше лекарств, чем необходимо для людей, имеющих льготы, выяснили аудиторы Счетной палаты. Что происходит с остатками? Их попросту выбрасывают, да-да. А ведь кому-то они так нужны!
Россия уже который год переживает демографический кризис: убыль населения достигла просто колоссальных размеров. И пугает больше всего вот что: примерно 24% всех смертей в России приходится на долю работающих людей, и 80% из них — мужчины. То есть каждая пятая смерть в России — это смерть кормильца семьи.
В Нижневартовске дети засняли необычный урок, который провели для них сотрудники силовых структур. Нескольких мальчиков обрядили в бронежилеты и каски, дав в руки дубинку и щит, а остальные дети исполняли роль агрессивных протестующих
Политику Алексею Навального, обвиняемому в клевете на ветерана ВОВ, предоставили слово в ходе прений сторон на выездном заседании суда. Оппозиционер был резок и категоричен: заявил, что «семейство ветерана торгует дедом постоянно».
Увы, но дети болеют онкологическими заболеваниями не реже, чем мы, взрослые. И в чем точно не приходится сомневаться - что им нужно уделять больше внимания. И в ход должны идти все инновации. Так, в Москве клиники в этом году получат деньги на лечение малышей с диагнозом "рак".
В 2021 году совершенно точно будет проведен парад Победы. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 Мая.
Поднять на 10-15 процентов закупочные цены на колбасу и сосиски предлагают мясопереработчики. Они бы может быть и рады все оставить, как есть, но себе в убыток никто не хочет работать. А свинина и мясо курицы дорожают и дорожают...
Почта России уже давно не только почта - здесь можно оплачивать коммуналку, прикупить продукты, а в скором времени можно будет еще торговать рецептурными лекарствами. (Ничего удивительного в этом нет - чтобы не терять прибыль, все предприятия максимально укрупняются и расширяют свои услуги, например, тот же Сбербанк - прим. МГ.)
Старшее поколение наверняка хорошо помнит звёздную пару Дружинина–Мукосей. Светлана Сергеевна сыграла в таких легендарных фильмах, как «Дело было в Пенькове», «Девчата», «Какое оно, море?». Анатолий Мукосей – один из самых известных кинооператоров Советского союза и России, лауреат множества премий.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.