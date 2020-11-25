Внукам на уроках будут рассказывать о правах человека

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В школах России вскоре может появиться новый предмет — правовое просвещение. Внуков с малых лет будут учить тому, что у человека есть свои права и они должны соблюдаться.
С предложением о введении нового урока в школьной программе к Министерству просвещения обратилась уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
«Именно с учеников младших классов начинает формироваться понятие уважения к правам человека, уважения к государству. Мы хотели бы вас попросить разработать такой модуль для школьников, который бы назывался "Права человека"», — цитирует Москалькову ТАСС.
Кому именно будет делегировано право преподавать этот предмет и какую специальную подготовку должен будет иметь педагог, пока не сообщается.
Первый заместитель министра профильного ведомства Дмитрий Глушко поддержал предложение, назвав его «абсолютно правильным».
Впервые Москалькова заявила о создании учебного курса о правовом просвещении еще в 2017 году, когда ее поддержал Дмитрий Медведев.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.
Жители нескольких населенных пунктов Приморского края шестой день остаются без света и тепла из-за прошедшего в регионе ледяного дождя. По данным Минэнерго, к 11 утра теплоснабжение до сих пор не вернулось к 19 200 людям, а свет — к 60 870.
Суд до 27 февраля 2021 года продлил арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, хранении оружия и развратных действиях по отношению к своей падчерице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.
Уголовное дело возбуждено по фактам публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию Саши Плющенко — сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщала в Инстаграме мать ребенка Яна Рудковская.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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