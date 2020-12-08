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В России может появиться еще одна вакцина от COVID-19 – из Китая
По инф. Парламентской газеты   
08 Декабря 2020 г.
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Минздрав России разрешил провести третий международный этап клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс», которая является одним из разработчиков препарата.

«Первые группы добровольцев-участников международного этапа клинических исследований вакцины-кандидата Ad5-nCov против вируса SARS-CoV-2, разработанной CanSino Biologics Inc., уже успешно провакцинированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что добровольцы чувствуют себя хорошо.

В пресс-службе рассказали, что в исследовании примет участие более 40 тысяч добровольцев, из которых 8 тысяч россиян. На них протестируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у людей от 18 и старше. Результаты вакцинации проанализирует международная группа учёных.

«Вакцина использует платформу аденовирусного вектора человека, несущего S-белок коронавируса. Этот вектор выступает «средством доставки», а S-белок является антигеном, на который вырабатывается иммунный ответ», — объяснили в компании.

Согласно данным, третья фаза исследования — один из ключевых этапов комплексной глобальной исследовательской программы в области разработки вакцины.

По словам президента «Петровакс» Михаила Цыферова, компании предстоит многое сделать в борьбе с коронавирусом. «Мы верим, что наше участие в этом международном исследовании как раз и является тем следующим шагом, который приблизит вывод на рынок новой вакцины от коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

Цыферов назвал основной задачей исследования подтверждение эффективности вакцины о COVID-19 любой степени тяжести в течение 12 месяцев после вакцинации. Частота заболеваемости вирусом в группе вакцины Ad5-nCoV будут сравнивать с аналогичными показателями в контрольной группе.

«Также важной задачей по оценке безопасности является оценка частоты серьёзных нежелательных явлений (СНЯ) в течение 12 месяцев после вакцинации у всех участников исследования», — добавил глава компании.

«Петровакс» готов запустить производство вакцины на своём заводе в Подмосковье как только её зарегистрируют в России.

Первый этап локального клинического исследования III фазы Ad5-nCov начался в августе, в сентябре в медцентрах стали вакцинировать первых добровольцев. Сейчас «Петровакс» завершила вакцинацию всех участников. Препарат показал высокий профиль безопасности.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса, на подходе третья. Массовая вакцинация, как сообщил ранее глава Минздрава, начнётся в декабре — январе.

Правительство в ноябре утвердило включение вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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По инф. Парламентской газеты

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