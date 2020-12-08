В России может появиться еще одна вакцина от COVID-19 – из Китая

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Минздрав России разрешил провести третий международный этап клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс», которая является одним из разработчиков препарата.
«Первые группы добровольцев-участников международного этапа клинических исследований вакцины-кандидата Ad5-nCov против вируса SARS-CoV-2, разработанной CanSino Biologics Inc., уже успешно провакцинированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что добровольцы чувствуют себя хорошо.
В пресс-службе рассказали, что в исследовании примет участие более 40 тысяч добровольцев, из которых 8 тысяч россиян. На них протестируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у людей от 18 и старше. Результаты вакцинации проанализирует международная группа учёных.
«Вакцина использует платформу аденовирусного вектора человека, несущего S-белок коронавируса. Этот вектор выступает «средством доставки», а S-белок является антигеном, на который вырабатывается иммунный ответ», — объяснили в компании.
Согласно данным, третья фаза исследования — один из ключевых этапов комплексной глобальной исследовательской программы в области разработки вакцины.
По словам президента «Петровакс» Михаила Цыферова, компании предстоит многое сделать в борьбе с коронавирусом. «Мы верим, что наше участие в этом международном исследовании как раз и является тем следующим шагом, который приблизит вывод на рынок новой вакцины от коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.
Цыферов назвал основной задачей исследования подтверждение эффективности вакцины о COVID-19 любой степени тяжести в течение 12 месяцев после вакцинации. Частота заболеваемости вирусом в группе вакцины Ad5-nCoV будут сравнивать с аналогичными показателями в контрольной группе.
«Также важной задачей по оценке безопасности является оценка частоты серьёзных нежелательных явлений (СНЯ) в течение 12 месяцев после вакцинации у всех участников исследования», — добавил глава компании.
«Петровакс» готов запустить производство вакцины на своём заводе в Подмосковье как только её зарегистрируют в России.
Первый этап локального клинического исследования III фазы Ad5-nCov начался в августе, в сентябре в медцентрах стали вакцинировать первых добровольцев. Сейчас «Петровакс» завершила вакцинацию всех участников. Препарат показал высокий профиль безопасности.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса, на подходе третья. Массовая вакцинация, как сообщил ранее глава Минздрава, начнётся в декабре — январе.
Правительство в ноябре утвердило включение вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Роспотребнадзор продлевает на год действия санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Минздрав России разрешил провести третий международный этап клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс», которая является одним из разработчиков препарата.
Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Выяснилось, что каждый пятый предпенсионер продолжит работать, а еще 70 — не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не пытаться изгонять бесов своими силами. Таким образом он прокоментировал видео из Волгоградской области, на котором родители «изгоняют бесов» из сына.
С Глазовского моста в Иркутске 6 декабря днем упала в реку 13-летняя девочка. К счастью, быстрая реакция свидетелей происшествия предотвратила трагедию - школьницу спасли. До этого она проплыла в ледяной воде по течению целых полкилометра.
Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года подали иски в парижский суд к «Аэрофлоту» и семи иностранным производителям деталей самолета. Они считают, что самолет не соответствовал нормам летной годности.
В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручили медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага». (О храбрости и самоотверженности женщин порой хочется слагать легенды, и это как раз такой случай. - прим. МГ.)
Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.