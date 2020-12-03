Путин распорядился начать массовую вакцинацию от COVID-19 с 7 декабря

Президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. В первую очередь речь идет о группах риска — врачах и учителях.

Поручение организовать прививочную кампанию Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он напомнил, что ранее уже обсуждал с Голиковой и премьером Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

Путин уточнил: более 2 млн доз вакцины «Спутник V» уже произведено или будет произведено в ближайшие дни. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал он и призвал «сделать этот первый шаг». Также Путин заверил, что промышленность страны готова к всеобщей вакцинации.

Голикова, в свою очередь, заявила, что в стране есть возможности «начать масштабную вакцинацию уже в декабре». Сейчас идет оценка по части приоритетных групп населения.

Напомним, в России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).

На прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразился бывший главный редактор RTVI и создатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров, ранее принявший участие в испытаниях вакцины «Спутник V». в начале октября Пивоваров выпустил на YouTube часовой фильм, в котором он испытал на себе вакцину. Он предположил, что ему либо вкололи плацебо, либо вакцина не сработала.

По этому поводу один из организаторов клинических испытаний вакцины директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов рассказал, что всего известно около 20 случаев заражения COVID-19 после прививки вакциной «Спутник V», но большинство заболевших не получили второй укол. То есть у них не успел выработаться иммунитет. По его словам, некорректно говорить о том, что люди заболели «после прививки». «Если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины. То есть не успели получить полноценную выработку иммунитета», — сказал он.

Эксперт уточнил, что иммунитет к ковиду после прививки «Спутником V» вырабатывается на 42-й день (21 день после первого укола и еще 21 день — после второго). Человек мог заболеть, к примеру, на второй день после прививки, потому что вакцине еще не успела подействовать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая и новый COVID-19. Но прививка предотвращает тяжелую форму заболевания и возможный летальный исход. Попова пояснила, что вакцина — «не скафандр, не изоляция от внешнего мира», от встречи с вирусом она не защитит. Но поможет перенести заболевание без осложнений и защитит от смерти.

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Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

По инф. rosbalt.ru

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