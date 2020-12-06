Мишустин: Регионы готовы к прививкам от ковида

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Регионы России готовы к прививочной кампании против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все условия для вакцинации «должны быть созданы». Также премьер напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
Кроме того, Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль организацию вакцинации населения. А производителям вакцины он дал поручение лично контролировать ее качество.
Ранее Мишустин поручил разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса до 8 декабря. Поручение дано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту.
Накануне стало известно, что массовая вакцинация в РФ начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее в России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов рассказал, что всего известно около 20 случаев заражения COVID-19 после прививки вакциной «Спутник V», но большинство заболевших не получили второй укол. То есть у них не успел выработаться иммунитет. По его словам, некорректно говорить о том, что люди заболели «после прививки». «Если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины. То есть не успели получить полноценную выработку иммунитета», — сказал он.
Эксперт уточнил, что иммунитет к ковиду после прививки «Спутником V» вырабатывается на 42-й день (21 день после первого укола и еще 21 день — после второго). Человек мог заболеть, к примеру, на второй день после прививки, потому что вакцина еще не успела подействовать.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая и новый COVID-19. Но прививка предотвращает тяжелую форму заболевания и возможный летальный исход. Попова пояснила, что вакцина — «не скафандр, не изоляция от внешнего мира», от встречи с вирусом она не защитит. Но поможет перенести заболевание без осложнений и защитит от смерти.
Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков и учителей.
Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.
Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.
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Регионы России готовы к прививочной кампании против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все условия для вакцинации «должны быть созданы». Также премьер напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
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