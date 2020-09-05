В Мурманской области появится памятник героям книги Каверина «Два капитана»

Памятник героям книги Вениамина Каверина «Два капитана» появится в городе Полярный Мурманской области в этом году.

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Монумент будет установлен на центральной площади города.

Сюжет романа Каверина тесно переплетен с историей города. Новый памятник появится на площади Двух капитанов и станет новым важным культурным объектом города.

Монумент уже получил название «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» в честь жизненного лозунга главных героев — Сани Григорьева и Кати Татариновой. Поучаствовать в конкурсе на эскиз памятника может любой желающий.

Книга Вениамина Каверина основана на важных событиях в истории страны: от завоевания Арктики до Великой Отечественной войны. Авторы идеи об установке памятника выразили надежду, что живущая в Полярном молодежь, благодаря проекту, будет лучше знать историю родного края и брать пример с героев легендарной книги.

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По инф. portal-kultura.ru

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