В Мурманской области появится памятник героям книги Каверина «Два капитана»

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Монумент будет установлен на центральной площади города.
Сюжет романа Каверина тесно переплетен с историей города. Новый памятник появится на площади Двух капитанов и станет новым важным культурным объектом города.
Монумент уже получил название «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» в честь жизненного лозунга главных героев — Сани Григорьева и Кати Татариновой. Поучаствовать в конкурсе на эскиз памятника может любой желающий.
Книга Вениамина Каверина основана на важных событиях в истории страны: от завоевания Арктики до Великой Отечественной войны. Авторы идеи об установке памятника выразили надежду, что живущая в Полярном молодежь, благодаря проекту, будет лучше знать историю родного края и брать пример с героев легендарной книги.
Отечественный автопром, отечественный автопром.... А вот британских экспертов, между прочим, поразили «неубиваемые русские машины». Оказалось, что в рейтинг проверенных временем автомобилей англичане включили целых две модели легковушек, производимых на территории России (СССР). Это ВАЗ 2121 «Нива» и ВАЗ 2105. Так что порадуемся – тоже можем удивить иногда!
Складывается ощущение, что с падением карантинных замков Эрмитаж только набрал обороты онлайн-публикаций. Экскурсии, лекции и другие интересные проекты попадают в сети культурного Интернета прямиком из рук экспертов государственного музея. О таких трансляциях сегодня и пойдёт речь.
На «Первом канале» стартует третий сезон телешоу «Голос. 60+». В жюри конкурса на этот раз приглашены Елена Ваенга, Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители. Они же стали наставниками тех, кого выбрали к себе в команды. Тамара Гвердцители поделилась своими впечатлениями от этой работы.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
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