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Церетели открыл новый памятник Петру I в Москве
По инф. polit.ru   
04 Сентября 2020 г.
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На территории жилого комплекса в Савеловском районе Москвы открыли шестиметровую скульптуру Петра Великого работы Зураба Церетели.

«Если вам нравится, я буду продолжать». Церетели открыл новый памятник Петру I в Москве

«Я очень жду мнение народа. Если вам нравится, я буду продолжать еще, потому что у меня еще есть задумки для этого чудного района», — отметил скульптор.

Бронзовый монумент стоит в центре площадки во дворе жилого комплекса «Петровский парк». В администрации ЖК рассказали, что памятник установили к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будут отмечать в 2022 году.

  • В сентябре 1997 года на стрелке Москвы-реки возле «Красного октября» открыли 98-метровый памятник Петру I также работы Церетели. Это вызвало протесты местных жителей, они проходили под лозунгом «Вас здесь не стояло».
  • В 2008 году памятник занял десятое место в списке самых уродливых строений мира. Рейтинг составили по итогам голосования на сайте «Виртуальный турист».

К мнению москвичей, похоже, прислушиваться не собираются ни власти, ни скульптор.

Кстати, интересное:

  • Зураб Церетели соблюдал режим самоизоляции в своём доме в Переделкине. Там он создал новое музейное пространство, которое, правда, пока открыто лишь для него и его близких.
  • Много времени художник посвящает живописи. Он рассказал, что его утро начинается с зарядки и контрастного душа, а выпив чай, он сразу запирается в мастерской и не выходит оттуда до самого вечера.

Polit.ru

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