В Лондоне откроют памятник принцессе Диане

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
К 60-летнему юбилею принцессы Уэльской Дианы в британской столице появится памятник в ее честь.
Скульптуру авторства Иэна Рэнк-Бродли, уже работавшего над изображениями членов королевской семьи, установят во входящих в «зеленые легкие» Лондона Кенсингтонских садах.
Мать принцев Уильяма и Гарри погибла в 36 лет в автокатастрофе в Париже. Памятник был заказан ее сыновьями.
Об установке статуи стало известно незадолго до годовщины гибели Дианы Спенсер.
Принцесса разбилась в подземном тоннеле французской столицы 31 августа 1997 года. Вместе с Леди Ди, которая была несчастна в браке с принцем Уэльским Чарльзом и развелась за год до этого, погиб ее друг — арабский миллиардер Доди Аль-Файед. Еще одной жертвой стал водитель лимузина.
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