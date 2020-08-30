В Лондоне откроют памятник принцессе Диане

К 60-летнему юбилею принцессы Уэльской Дианы в британской столице появится памятник в ее честь.

Скульптуру авторства Иэна Рэнк-Бродли, уже работавшего над изображениями членов королевской семьи, установят во входящих в «зеленые легкие» Лондона Кенсингтонских садах.

Мать принцев Уильяма и Гарри погибла в 36 лет в автокатастрофе в Париже. Памятник был заказан ее сыновьями.

Об установке статуи стало известно незадолго до годовщины гибели Дианы Спенсер.

Принцесса разбилась в подземном тоннеле французской столицы 31 августа 1997 года. Вместе с Леди Ди, которая была несчастна в браке с принцем Уэльским Чарльзом и развелась за год до этого, погиб ее друг — арабский миллиардер Доди Аль-Файед. Еще одной жертвой стал водитель лимузина.

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По инф. rosbalt.ru

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