Самоизоляция для пожилых жителей Подмосковья стала бессрочной

Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.

С 14 декабря обязательный режим самоизоляции для указанных категорий граждан стал рекомендательным и был продлён до января. В новом постановлении главы региона Андрея Воробьёва все сроки в данном пункте исключены, включая ранее указанный период — до 13 декабря 2020 года включительно.

Документ также предусматривает продление удалённого формата обучения для студентов вузов в Подмосковье до 6 февраля.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу случаев инфицирования коронавирусом.

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По инф. Парламентской газеты

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