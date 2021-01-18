Самоизоляция для пожилых жителей Подмосковья стала бессрочной

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.
С 14 декабря обязательный режим самоизоляции для указанных категорий граждан стал рекомендательным и был продлён до января. В новом постановлении главы региона Андрея Воробьёва все сроки в данном пункте исключены, включая ранее указанный период — до 13 декабря 2020 года включительно.
Документ также предусматривает продление удалённого формата обучения для студентов вузов в Подмосковье до 6 февраля.
Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу случаев инфицирования коронавирусом.
Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.
Борис Грачевский мог умереть из-за непрофессионализма своего «онлайн-врача». Об этом заявила подруга покойного худрука «Ералаша» актриса Лариса Преториус. В этом же уверена и жена Эммануила Виторгана...
TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...
По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.
В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)
В ближайшие дни большинство регионов России окажутся во власти аномальных холодов. Отклонение от нормы до 15 градусов ждет европейскую территорию страны, на азиатской и вовсе до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.
Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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