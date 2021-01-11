Больше 10 тысяч москвичей сдали плазму для больных коронавирусом

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей — доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», — уточнил Собянин.
«Спасибо всем, кто в это непростое время отдает малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью», — добавил мэр.
Для борьбы с коронавирусом все средства хороши, и использование плазмы крови тоже не нужно отрицать. Вдруг это именно тот способ, который поможет победить болезнь? Напомним свежие заголовки о распространении инфекции:
Американская общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала на странице в Instagram фотографию вологодской пенсионерки, которая собирается искупаться в проруби в центре города у Соборной горки.
Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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