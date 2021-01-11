Больше 10 тысяч москвичей сдали плазму для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей — доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», — уточнил Собянин.

«Спасибо всем, кто в это непростое время отдает малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью», — добавил мэр.

Для борьбы с коронавирусом все средства хороши, и использование плазмы крови тоже не нужно отрицать. Вдруг это именно тот способ, который поможет победить болезнь? Напомним свежие заголовки о распространении инфекции:

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По инф. rosbalt.ru

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