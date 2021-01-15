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Переболевшим коронавирусам москвичам могут предоставить льготы

По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2021 г.
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Жителям Москвы, которые переболели коронавирусом, могут предоставить льготы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Переболевшим коронавирусом москвичам могут предоставить льготы

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, <…> мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — отметил он.

Утром сообщалось, что действующие в Москве до 15 января ограничения продлеваются на неделю. Власти Москвы рассмотрят дальнейшее смягчение мер по коронавирусу, если ситуация через неделю стабилизируется.

С 18 января в Москве учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы. Вузы и колледжи Москвы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Всего в городе обнаружено 877 тыс. 428 случаев заболевания, выздоровели 722 тыс. 487 человек, умер 12 тыс. 241.

Что тут сказать? Везет москвичам, конечно  - могут и льготы предоставить городские власти, а вот жителям другим регионов они вряд ли светят - для бюджета территорий это роскошь.  Да и прививки в первую очередь стали делать именно москвичам, и еще у них много преференций в отличие от тех, кто живет в глубинке. Где справедливость, спросите? Только вопрос это риторический...

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По инф. rosbalt.ru

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