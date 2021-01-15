Переболевшим коронавирусам москвичам могут предоставить льготы

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Жителям Москвы, которые переболели коронавирусом, могут предоставить льготы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, <…> мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — отметил он.
Утром сообщалось, что действующие в Москве до 15 января ограничения продлеваются на неделю. Власти Москвы рассмотрят дальнейшее смягчение мер по коронавирусу, если ситуация через неделю стабилизируется.
С 18 января в Москве учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы. Вузы и колледжи Москвы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.
Всего в городе обнаружено 877 тыс. 428 случаев заболевания, выздоровели 722 тыс. 487 человек, умер 12 тыс. 241.
Что тут сказать? Везет москвичам, конечно - могут и льготы предоставить городские власти, а вот жителям другим регионов они вряд ли светят - для бюджета территорий это роскошь. Да и прививки в первую очередь стали делать именно москвичам, и еще у них много преференций в отличие от тех, кто живет в глубинке. Где справедливость, спросите? Только вопрос это риторический...
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В последнее время неуклонно растет количество людей, которые задумываются над освоением новых современных специальностей, к примеру, связанных с интернетом. Причем речь идет вовсе не о молодежи, а о людях среднего и даже старшего возраста, которые хотят попробовать себя в чем-то новом или хотят получать дополнительный доход. Традиционное образование в данном случае вряд ли подойдет, а вот какие-нибудь краткосрочные курсы – в самый раз! К счастью, сегодня в России растет и развивается рынок онлайн-образования, поэтому практически любой может достаточно быстро освоить новый навык прямо из дома, и нередко даже бесплатно.
Депутат Госдумы от Кузбасса Павел Федяев рассказал о том, как помог ребенку-инвалиду, родители которого попросили подарить мальчику «зимнее транспортное средство». Сын миллиардера Михаила Федяева признался подписчикам в Instagram, что передал семье ребенка санки.
В аптеки люди старшего поколения обращаются часто, но не каждый из них задумывается, как же всё устроено в таких точках продаж лекарственных средств. Например, одной из составляющих успешного функционирования аптеки является выбор для нее хорошего торгового оборудования. Ведь лекарства должны где-то храниться, а часть из них быть представленной покупателям на витрине – в широком ассортименте и на среднестатистический кошелек.
Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.
Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.
Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.
Жители краевой столицы в соцсетях поделились снимками последствий таяния снега и прошедшего накануне дождя. Напомним, что на юг России после похолодания пришло стремительное потепление... (Не позавидуешь жителям Краснодарского края - такое стремительное потепление заставило растаять снег и превратило город в большую лужу. - прим. МГ.)
Как вы думаете, чем могут по утрам заниматься порядочные бабушки? Отжиматься и растягиваться, конечно! Так делает каждое утро, к примеру, молодая пенсионерка Наталья. Можете сами убедиться, как у этого блогера здорово получается держать себя в форме, найдя канал в Яндекс Дзен «Жизнь и путешествия молодой пенсионерки» и соответствующий пост. Вот и ее визиточка, кстати: «Пишу о жизни в сибирской деревне. О том, что волнует в данный момент. О путешествиях, где уже побывали и о каких поездках пока только мечтаем. Пытаюсь вести здоровый образ жизни...».
В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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