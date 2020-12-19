В Молдавии сняли ограничения с российского телевещания

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал 18 декабря закон, снимающий ограничения на вещание российских телевизионных каналов в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Речь идет о законе о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг Республики Молдова. Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей̆ российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено», отметил Додон.

Вещание российских каналов было запрещено в Молдавии после того, как в 2017 году парламент принял законопроект «о борьбе с иностранной пропагандой», касающийся всех стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Согласно этому документу, в Молдавии запретили трансляцию информационных и аналитических теле- и радиопрограмм, а также передач с военным или политическим содержанием. При этом на трансляцию развлекательных программ запрет не распространялся. Отмена данного решения была одобрена 17 декабря парламентом Молдавии.

Также действующий президент подписал закон, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения в стране.

«Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — пояснил Додон на своей странице в Facebook.

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