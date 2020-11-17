Молдаване выбрали себе в президенты Майю Санду

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Майя Санду набрала 56,28 процента избирателей после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны.
Действующий глава страны Игорь Додон набрал 43,72 процента, следует из данных Центризбиркома.
Главу «Действия и солидарности» поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан.
Додон собирается оспорить в суде победу Майи Санду на выборах главы государства.
«Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдём по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что всё соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании», — сказал молдавский лидер.
По его словам, среди нарушений были подвоз и подкуп избирателей в западных странах, а также организованные сторонниками Санду препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента Молдавии. Соперником Санду был Игорь Додон, который баллотировался на второй срок.
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Владимир Шарбан ранее заявил, что второй тур выборов президента Молдавии прошёл без серьезных нарушений. В полицию поступило порядка 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Республики Молдова.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава российского государства пожелав Майе Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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Майя Санду тем временем заявила, что планирует вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, в том числе с Россией.
«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — сказала лидер проевропейской Партии действия и солидарности.
Также она обещала защищать права этнических меньшинств. «Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использование своего языка, будут надёжно защищены», — сказала Санду, перейдя на русский язык.
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