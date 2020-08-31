С 1 сентября граждане России смогут въезжать в Молдавию

Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября.





Ранее молдавское Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты опубликовало список стран, включенных в «красную зону». В перечень попали государства, прибытие из которых в республику из-за сложной эпидемической ситуации запрещено: Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и другие. Список будет обновляться каждые две недели. Для молдован, возвращающихся в республику из этих стран, сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин.

До 15 августа в Молдавии действовал режим ЧП в сфере здравоохранения, в рамках которого в том числе оставались в силе ограничения на пересечение границы и запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.

По последним данным, в республике насчитывается 35 904 случая заражения коронавирусом (инфицированы около 1% населения).

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По инф. Парламентской газеты

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