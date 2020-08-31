С 1 сентября граждане России смогут въезжать в Молдавию

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября.
Ранее молдавское Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты опубликовало список стран, включенных в «красную зону». В перечень попали государства, прибытие из которых в республику из-за сложной эпидемической ситуации запрещено: Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и другие. Список будет обновляться каждые две недели. Для молдован, возвращающихся в республику из этих стран, сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин.
До 15 августа в Молдавии действовал режим ЧП в сфере здравоохранения, в рамках которого в том числе оставались в силе ограничения на пересечение границы и запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
По последним данным, в республике насчитывается 35 904 случая заражения коронавирусом (инфицированы около 1% населения).
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».
Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».
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