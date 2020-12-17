В Молдове вернули прежний статус русскому языку

Под занавес года парламент Молдовы успел принять закон, поставивший точку в вопросе о статусе русского языка в республике.
Как известно, со времен СССР он признавался языком межнационального общения в стране. Однако летом 2018 года Конституционный суд счел советское законодательство устаревшим. Прошло больше двух лет, прежде чем Партия социалистов Республики Молдова, ориентированная на партнерство с Москвой, сумела восстановить статус «великого и могучего», вполне естественный для многонационального молдавского общества.
- Закон закрепляет право представителей любых национальностей и этносов на изучение родных языков, гарантирует обучение как на государственном — молдавском, так и на русском языках. Кроме того, госорганы обязаны при необходимости давать на русском письменные ответы на запросы граждан.
О том, что давно пора было это сделать, не раз заявлял пока еще действующий глава Молдовы Игорь Додон.
А вот победившая на последних президентских выборах Майя Санду, представляющая прорумынские и проевропейские политические силы, напротив, почему-то увидела в принятом законе о языке «угрозу единству» общества. Хотя его признают родным больше трети жителей Молдовы.
- Еще о жизни наших соотечественников - по ссылке.
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