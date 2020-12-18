ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Молдаване получили на Новый год снижение пенсионного возраста
По инф. rosbalt.ru   
18 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Молдавский парламент голосами 54 депутатов одобрил закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста. В палате прошло второе и окончательное чтение документа, он вступит в силу 1 января.

Молдаване получили на Новый год снижение пенсионного возраста

Согласно новому закону, для мужчин возраст выхода на пенсию снижается с 63 до 62 лет, для женщин — с 63 до 57.

Реформу отменили благодаря голосам депутатов левого толка, а вот оппозиция была против. Согласно оппозиционерам, теперь число пенсионеров увеличится, а роста пенсий не произойдет.

По всей вероятности, подпись под отменой пенсионной реформы поставит старый президент Игорь Додон. Выигравшая у него выборы Майя Санду вступит в должность 24 декабря.

Пенсионный возраст в Молдавии повысили в 2016 году, президентом тогда был Николай Тимофти.

  • В России, где тоже провели непопулярную реформу и повысили пенсионный возраст, власти до сих пор сталкиваются за это с критикой. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Кремлю по примеру Кишинева надо бы «отыграть назад».

«Молдавия снижает пенсионный возраст, возвращая его на „дореформенные“ отметки. Возникает естественный вопрос: если страна практически без природных ресурсов может отказаться от людоедской „реформы“, что мешает это сделать РФ — богатейшей стране мира?» — написал коммунист в своем Twitter.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 