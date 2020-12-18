Молдаване получили на Новый год снижение пенсионного возраста

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Согласно новому закону, для мужчин возраст выхода на пенсию снижается с 63 до 62 лет, для женщин — с 63 до 57.
Реформу отменили благодаря голосам депутатов левого толка, а вот оппозиция была против. Согласно оппозиционерам, теперь число пенсионеров увеличится, а роста пенсий не произойдет.
По всей вероятности, подпись под отменой пенсионной реформы поставит старый президент Игорь Додон. Выигравшая у него выборы Майя Санду вступит в должность 24 декабря.
Пенсионный возраст в Молдавии повысили в 2016 году, президентом тогда был Николай Тимофти.
В России, где тоже провели непопулярную реформу и повысили пенсионный возраст, власти до сих пор сталкиваются за это с критикой. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Кремлю по примеру Кишинева надо бы «отыграть назад».
«Молдавия снижает пенсионный возраст, возвращая его на „дореформенные“ отметки. Возникает естественный вопрос: если страна практически без природных ресурсов может отказаться от людоедской „реформы“, что мешает это сделать РФ — богатейшей стране мира?» — написал коммунист в своем Twitter.
Блогер из Архангельска Антонина очень много полезного знает про садово-огородные дела. Еще бы! Ведь дачу она имеет уже давно, и даже завела канал «Дачницы Удачницы» на платформе YouTube. Мы об этом вам, к слову, как-то рассказывали.
Проезд в московском метро подорожает с 1 января 2021 года. Цена одной поездки по карте «Тройка» вырастет на два рубля с 40 до 42 рублей. То же относится к оплате по банковским картам — для них цена вырастет с 44 до 46 рублей.
В новом здании Крымской республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко нейрохирурги провели первую высокотехнологичную операцию удаления внемозговой опухоли головного мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
Попытки правительства административно регулировать цены могут закончиться дефицитом. Такое мнение высказал экономист Андрей Нечаев, комментируя меры правительства РФ по стабилизации цен на продукты питания.
«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)
Полиция проводит проверку по факту конфликта врача-реаниматолога с отцом девятилетнего ребенка, к которому по вызову и приехала бригада скорой помощи. Оба участника драки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря, написали заявления друг на друга.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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