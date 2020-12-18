Молдаване получили на Новый год снижение пенсионного возраста

Молдавский парламент голосами 54 депутатов одобрил закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста. В палате прошло второе и окончательное чтение документа, он вступит в силу 1 января.

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Согласно новому закону, для мужчин возраст выхода на пенсию снижается с 63 до 62 лет, для женщин — с 63 до 57.

Реформу отменили благодаря голосам депутатов левого толка, а вот оппозиция была против. Согласно оппозиционерам, теперь число пенсионеров увеличится, а роста пенсий не произойдет.

По всей вероятности, подпись под отменой пенсионной реформы поставит старый президент Игорь Додон. Выигравшая у него выборы Майя Санду вступит в должность 24 декабря.

Пенсионный возраст в Молдавии повысили в 2016 году, президентом тогда был Николай Тимофти.

В России, где тоже провели непопулярную реформу и повысили пенсионный возраст, власти до сих пор сталкиваются за это с критикой. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Кремлю по примеру Кишинева надо бы «отыграть назад».

«Молдавия снижает пенсионный возраст, возвращая его на „дореформенные“ отметки. Возникает естественный вопрос: если страна практически без природных ресурсов может отказаться от людоедской „реформы“, что мешает это сделать РФ — богатейшей стране мира?» — написал коммунист в своем Twitter.

По инф. rosbalt.ru

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