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В Мариинской больнице проведут раннюю диагностику рака всем желающим

По инф. rosbalt.ru   
01 Февраля 2021 г.
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В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.

В Мариинской больнице проведут раннюю диагностику рака всем желающим

Акция посвящена раннему выявлению предраковых и онкологических заболеваний кожи, молочных желез, опухолей женской репродуктивной системы.

На приеме по показанию врача могут назначить диагностику — дерматоскопию, УЗИ и другие исследования. Если выявят патологию, возможно дальнейшее лечение в Мариинской больнице, а при наличии показаний пациенту оперативно окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.

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  • Чтобы попасть на консультацию, нужно записаться через электронную форму на сайте больницы, указав в полях записи: «Консультация» — «ОМС», а в тексте письма — код «Я просто хочу знать — 2021». При себе нужно иметь полис, паспорт, СНИЛС и обследования, если они имеются. В акции могут поучаствовать не только петербуржцы, но и жители Ленобласти, и гости Петербурга — главное, чтобы они были резидентами РФ.

Консультация и обследование пройдут в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы по адресу: ул. Жуковского, д. 1.

  • Еще новости онкологии, борьбы с раковыми заболеваниями — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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