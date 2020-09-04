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Названы районы Петербурга, где чаще всего выявляют заболевания раком
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2020 г.
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Чаще всего диагноз «рак» в Петербурге ставят жителям Выборгского района.

В Смольном назвали районы Петербурга, где чаще выявляют раковые заболевания

На совещании в администрации Петербурга огласили данные о числе случаев злокачественных новообразований, впервые выявленных при диспансеризации в 2019 году.

Так, средний показатель по городу составил 1,8 случай на тысячу человек, прошедших обследование. Чаще всего онкологические заболевания выявляли в Выборгском районе — 3,9 случая. Следом идут Красногвардейский, Василеостровский, Курортный и Адмиралтейский районы с показателями 3,1, 2,5, 2,3 и 1,9 соответственно.

«У нас чем выше выявляемость, тем лучше врачи работают и у них выше онконастороженность. Потому что одна из целей диспансеризации — выявление на ранней стадии онкологических заболеваний», — объяснила корреспонденту «Росбалта» пресс-секретарь Ольга Рябинина.

Меньше всего злокачественных новообразований фиксировали в Петродворцовом, Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах: коэффициенты составили 0,6, 0,5, 0,4 и 0,4 случая соответственно.

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По инф. rosbalt.ru

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