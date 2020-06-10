В Крыму решили выращивать оливки, да еще и в промышленном масштабе!

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) начали эксперимент с целью выращивания промышленного урожая оливок в степной зоне полуострова. Закладка опытного сада начнется уже будущей осенью.

Оливка — субтропическая культура, и в условиях нашей страны дерево произрастает лишь на южном берегу Крыма. Ученые Крымского университета поставили амбициозную цель — получить промышленный урожай этой масличной культуры в степной части региона. Ведь климатические условия южнобережья и степи Крыма очень близки за исключением нескольких природных факторов.

— В условиях степного Крыма температуры, негативным образом влияющие на развитие генеративных почек маслин, бывают нечасто, но и этого незначительного периода достаточно для полной потери урожая. При этом все остальные климатические условия пригодны для ее выращивания, — рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. — Мы решили провести научный эксперимент, обезопасив растение от низких температур путем высадки в защищенном грунте, и проверить, будет ли роща давать урожай в таких условиях.

В подсобном хозяйстве вуза на площади 0,75 гектара идет монтаж теплицы под будущий сад. Он рассчитан на 1000 саженцев. До осени на экспериментальном участке подготовят грунт, смонтируют систему орошения на мелкодисперсных распылителях Golden Spray, всю конструкцию накроют пленкой. Донорами для нового сада станут оливки, которые специалисты КФУ успешно выращивают на своем южнобережном участке.

— Мы нарезали черенки самых продуктивных деревьев в нашей роще в Форосе и взяли биоматериал. Хотим попробовать получить посадочный материал двумя способами: укоренением черенков в теплице при помощи системы туманообразования, а также in vitro в нашем биотехнологическом комплексе, — поделился планами Михаил Сергеев. — При этом алгоритма получения посадочного материала оливы в пробирке в открытых источниках нет. Вероятно, нас ждет длительный поиск среды, которая будет выступать катализатором для размножения клеток. Нам важно получить посадочный материал любым способом, чтобы начать эксперимент в этом году.

В министерстве сельского хозяйства Крыма уже проявили интерес к проекту ученых КФУ. Практики аграрной отрасли будут наблюдать за развитием эксперимента. Тем временем в ведущем вузе республики помимо оливковой рощи из собственного посадочного материала намерены высадить в теплице саженцы маслины, привезенные из Иордании. Совместно с университетом «Сириус» крымские ученые будут работать над повышением толерантности культуры к низким температурам при помощи генетического редактирования.

Другие новости из республики Крым и Севастополя - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...