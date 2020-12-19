В Китае научились лечить зубы без пломб

Ученые из Китая разработали препарат, который восстанавливает эмаль с помощью искусственного слоя. В итоге лечить зубы стало возможно, не используя пломбы.

В ходе тестирования специалисты наносили препарат на поврежденную эмаль зуба человека, и этот препарат успешно срастался с остатками естественной эмали. По своему составу искусственный слой очень похож на натуральную эмаль.

Ранее считалось, что эмаль на зубах восстановить невозможно. Ее формирование происходит только во время развития зуба с помощью клеток амелобласты, а после окончательного завершения формирования эмали эти клетки исчезают навсегда.

Китайские ученые планируют продолжить разработки, они не исключают, что в ближайшем будущем действительно появится новая техника лечения зубов.

А вот что еще полезно почитать о здоровье зубов:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...