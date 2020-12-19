ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Китае научились лечить зубы без пломб
По инф. rosbalt.ru   
19 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ученые из Китая разработали препарат, который восстанавливает эмаль с помощью искусственного слоя. В итоге лечить зубы стало возможно, не используя пломбы.

В Китае научились лечить зубы без пломб

В ходе тестирования специалисты наносили препарат на поврежденную эмаль зуба человека, и этот препарат успешно срастался с остатками естественной эмали. По своему составу искусственный слой очень похож на натуральную эмаль.

Ранее считалось, что эмаль на зубах восстановить невозможно. Ее формирование происходит только во время развития зуба с помощью клеток амелобласты, а после окончательного завершения формирования эмали эти клетки исчезают навсегда.

Китайские ученые планируют продолжить разработки, они не исключают, что в ближайшем будущем действительно появится новая техника лечения зубов.

А вот что еще полезно почитать о здоровье зубов:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 