Необычные последствия COVID-19: проблемы с зубами и деснами

Проблемы стоматологического характера могут усугубиться из-за COVID-19, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на зафиксированные в США случаи и мнения экспертов.
Об усилении чувствительности десен, потемнении, разрушении и выпадении зубов без кровотечения после выздоровления рассказали несколько участников сообщества перенесших коронавирус в социальной сети. Издание отмечает, что последствие, по словам выздоровевших, проявлялось вне зависимости от степени тяжести заболевания.
Как рассказал газете руководитель Фонда ангиогенеза — организации, изучающей болезни кровеносных сосудов, доктор Уильям В. Ли, отчеты о стоматологических проблемах и потере зубов будут включены в перечень долгосрочных последствий COVID-19, которые предстоит изучить. Он добавил, что выпадение зубов без кровотечения указывает на необычные процессы, происходящие с кровеносными сосудами в деснах.
— Новый коронавирус атакует, связываясь с белком ACE2, который присутствует не только в легких, но также в нервных и эндотелиальных клетках. Вероятно, что в выявленных случаях вирус повредил в деснах кровеносные сосуды, необходимые для поддержания зубов. Это может объяснять и тот факт, что при выпадении зубов пациенты не чувствовали боли, — пояснил доктор Ли. Он добавил, что стоматологические проблемы после коронавируса могут быть и следствием цитокинового шторма.
С побочным эффектом защитной реакции организма связывает явление и ортопед из Калифорнии Майкл Ширер. По его словам, с заболеванием десен коррелируют и другие воспалительные недуги, включая сердечно-сосудистые и диабет.
— Заболевания десен очень чувствительны к гипервоспалительным реакциям, и люди, заболевшие «длительным COVID-19», безусловно, подпадают под это явление, — сказал Шерер.
Эксперты подчеркнули, что пока подобные случаи относятся к числу редких, но медики должны быть готовы к «необычным последствиям заболевания новым коронавирусом».
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о долгосрочных осложнениях, выявленных у переболевших COVID-19. Наиболее частыми из них являются утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Проявляются они вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания.
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