В Иркутске за июнь в коррупции заподозрили уже второго чиновника

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства задержана в Иркутской области. Ее обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным областного СУ СК РФ, в октябре 2016 года Ирина Худякова получила от застройщика 2 млн рублей за незаконное продление разрешения на строительство.

Дома и в служебных кабинетах чиновницы прошли обыски, у замминистра изъяли деньги, дорогостоящие украшения и часы.

Ранее в коррупции обвинили главу департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска. При задержании чиновник попытался сбежать.

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По инф. rosbalt.ru

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