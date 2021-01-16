В Чебоксарах родители посадили за руль младенца. Совсем без головы?!

В столице Чувашии родители разрешили ребенку ясельного возраста управлять автомобилем на оживленной улице.

Как сообщили в республиканском УГИБДД, мать сняла на видео, как сидящий на водительском сиденье отец ребенка посадил его на колени и доверил руль. Ребенок несколько секунд управлял машиной, которая ехала по Московскому проспекту в Чебоксарах. В какой-то момент мать попросила ребенка не прыгать, а затем отец предложил перестать грызть руль.

В ГИБДД решили оштрафовать водителя по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ — «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД».

Похожий случай произошел в прошлом году в Татарстане: мать четырех детей из Набережных Челнов вела автомобиль с грудным младенцем на руках, а 16 ноября опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» запись, где видно, что автомобиль под управлением другого ребенка, постарше, развивает скорость около 130 км/ч.

Проявления родительской «любви и заботы» иногда бывают очень уродливыми, как и в этом случае. Мамочке бы вспомнить известную пословицу, которая как раз подойдет к месту: «Всему свое время». Не глупцы же составляли Правила дорожного движения, они писаны кровью многих людей. И сынишка когда-нибудь подрастет и обязательно освоит автомобиль, но будет уже подходить к процессу разумно.

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По инф. rosbalt.ru

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