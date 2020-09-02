Мать, посадившая 6-летнего сына за руль, отделалась штрафом

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева была оштрафована на 25 тысяч рублей за то, что посадила своего малолетнего сына за руль автомобиля. Мы рассказывали об этой не поддающейся здравому смыслу истории...

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По версии следствия, 10 ноября прошлого года на автодороге М-7 Волга «Москва-Уфа» в Елабужском районе женщина посадила за руль движущегося автомобиля своего сына и засняла этот момент на видео. На ролике видно, что скорость машины доходит до 130 километров в час, хотя транспортное средство едет по пустынной дороге и с включенными габаритными огнями.

Позже Алтынбаева выложила видео в одной из социальных сетей, снабдив пост надпись: «Я живу как хочу, ни о чем не жалею».

23 ноября того же года женщина, находясь в отделе полиции города Мамадыш, порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и разбросала по кабинету документы, лежавшие в шкафу. В сообщении СК РФ по РТ говорится, что сотрудница полиции в результате этого инцидента получила телесные повреждения.

В итоге суд признал ее виновной по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни и «Применение насилия в отношении представителя власти». Примечательно, что многодетную мать уже штрафовали за данный инцидент в ноябре. В отношении нее было составлено 5 административных протоколов на общую сумму в 33 тысячи рублей.

К слову, Алтынбаева уже не в первый раз совершает подобное правонарушение. В апреле прошлого года она выставила в сеть ролик, в котором она едет на машине с младенцем на руках. После этого девушка становилась героиней многочисленных сюжетов по телевидению и однажды она стала участницей шоу на «Первом канале».

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