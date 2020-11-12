Уволен заведующий новосибирской больницы, где издевались над детьми

Скандал с медсестрой, таскавшей ребенка за волосы, привел к увольнению заведующего детским филиалом новосибирской областной туберкулезной больницы.

Такое решение приняла совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена региона после второго случая жестокого обращения с детьми в медучреждении. В соцсетях появилось видео, согласно которому другая медсестра била лежащего в кровати мальчика.

Старшая сестра детской больницы и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

В отношении уличенных в жестокости медсестер возбуждены два уголовных дела по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Во избежание подобных инцидентов в будущем в больнице увеличат число нянь для детей, которые лежат без родителей, а места общего пользования оборудуют системой видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что таскавшую ребенка за волосы медсестру уволили из клинической туберкулезной больницы. Решение было принято по результатом проверки, проведенной после появления в сети скандального видео с издевательствами над двухлетней девочкой.

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По инф. rosbalt.ru

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