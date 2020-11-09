Медсестру, хватавшую ребенка за волосы, уволили со скандалом

В Новосибирске уволили медсестру городской клинической туберкулезной больницы после того, как в интернет попала видеозапись того, как она хватает ребенка за волосы и швыряет на койку. Мы рассказывали об этом вопиющем случае...

Об этом рассказал на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

Местное издание Ngs.ru сообщает, что губернатор Андрей Травников потребовал провести проверку в больнице.

«Нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом организацию работы этой больницы. Почему это стало возможным, были какие-то предпосылки, упущения?» — сказал Травников.

Утром 6 ноября паблик «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовал запись инцидента из Новосибирской клинической туберкулезной больницы. Пациентка, которая записала видео, рассказала, что видела раньше, как медсестра схватила ребенка за волосы и ударила по лицу. После этого девушка установила видеокамеру в палате.

В областном Минздраве заявили, что медсестру отстранили от работы и готовят приказ об ее увольнении.

Против медсестры завели дело по статье 156 УК — неисполнение обязанностей медиков, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением.

Наказание по этой статье — штраф до 100 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

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Polit.ru

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