Юго-восток Москвы оккупировали прекрасные щеглы

Большие стаи щеглов заметили на юго-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе Мосприроды, скопления птиц отмечены в природном заказнике «Жулебинский».

По словам специалистов Мосприроды, количество шумных птиц в стае, которые регулярно посещают местные кормушки, достигает 40. Щеглов также видели в Измайловском лесопарке, в долине реки Сходни в Куркине и на некоторых других зеленых территориях столицы.

Уточняется, что щеглы обычно гнездятся на опушках и питаются насекомыми и семенами трав прошлогодних растений.

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По инф. rosbalt.ru

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