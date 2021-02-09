В Москве заметили болотную сову. Ее считали изчезнувшим видом

Редкую птицу заметили в столице орнитологи на территории природно-исторического парка Москворецкий. Заметим, что это уже далеко не первая краснокнижная пернатая, которую замечают в окрестностях столицы. Недавно всех порадовал турпан.

Болотная сова занесена в Красную книгу Москвы. Этот вид считался исчезнувшим. Более-менее большая популяция была зафиксирована в 1996-97 годах в пойме Москвы-реки. Теперь же у болотной совы категория редкости — 0, она считалась исчезнувшей.

Как отмечают специалисты департамента, возвращение болотной совы, вероятно, связано с восстановлением пригодной для нее среды обитания.

Конечно же, возвращение птиц в свою прежнюю среду не может не радовать. Свидетельствует ли это о том, что мир становится чище и пригоднее для гнездования этих чудных птиц? Хотелось бы верить, что да...

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