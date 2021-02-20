Самая маленькая птичка заглянула к красноярцам в гости

В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края в объектив фотографа попал желтоголовый королек — редкая певчая птичка и самый маленький представитель орнитофауны Европы и России.
В лесничестве «Перовское» любитель наблюдения за птицами (бердвочер) Татьяна Сашко смогла запечатлеть желтоголового королька (Regulus regulus). Это миниатюрное пернатое (вес взрослой особи 5-6 граммов) крайне редко попадает в поле зрения человека — уж слишком подвижен желтоголовый королек.
Кстати, свое название он получил за яркую золотисто-желтую полоску на темени, которую и называют «короной».
— Корольки постоянно перепархивают с ветки на ветку, не задерживаясь подолгу на одном месте, а также они часто держатся высоко в густых кронах, где их трудно различить невооруженным глазом. Лишь с высоты доносится их негромкий свист. Поэтому эти снимки можно назвать большой удачей фотографа, — уточнили специалисты нацпарка.
Неизбывно радует, что в разных уголках страны стали встречаться редкие птицы, которые порой даже считались исчезнувшими. Вот наши заголовки о них:
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