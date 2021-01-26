Исчезнувшие редкие птички вернулись в Первопрестольную

Зоологи заметили в Москве два вида птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Речь идет об осоеде и серой утке.

Этих птиц удалось заметить во время регулярных учетов. Осоед — хищник средних размеров, крупнее вороны. Птицу зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино» за любимым занятием: осоед рылся в земле в поисках осиных гнезд.

Серую утку заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. До этого в последний раз ее видели в черте города 30 лет назад.

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Как отмечают эксперты, возвращение исчезнувших видов стало возможным благодаря рекультивации и реабилитации природных комплексов. Таким образом возникли условия для обитания животных редких и исчезающих видов.

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