|
Исчезнувшие редкие птички вернулись в Первопрестольную
|По инф. Российской газеты
|26 Января 2021 г.
|
Зоологи заметили в Москве два вида птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Речь идет об осоеде и серой утке.
Этих птиц удалось заметить во время регулярных учетов. Осоед — хищник средних размеров, крупнее вороны. Птицу зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино» за любимым занятием: осоед рылся в земле в поисках осиных гнезд.
Серую утку заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. До этого в последний раз ее видели в черте города 30 лет назад.
Еще о залетных гостях московских парков:
Как отмечают эксперты, возвращение исчезнувших видов стало возможным благодаря рекультивации и реабилитации природных комплексов. Таким образом возникли условия для обитания животных редких и исчезающих видов.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •