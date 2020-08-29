ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ученые разгадали 500-летнюю загадку о сердце от Леонардо да Винчи
Алексей Иванов, "Российская Газета"   
29 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ученые смогли определить роль сети мышечных волокон на внутренней поверхности сердца. Впервые этим вопросом около 500 лет назад задался еще Леонардо да Винчи.

Ученые разгадали 500-летнюю загадку о сердце от Леонардо да Винчи

О сделанном открытии сообщается на сайте Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI). В исследовании также принимали участие ученые из США, Великобритании, Германии и Италии.

Трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша. Считается, что они помогают насыщать кислородом формирующийся орган, но их функция у взрослых остается нерешенной загадкой с 16 века. Чтобы ее разгадать, международная группа исследователей использовала искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также связанных с ними морфологическими и генетическими данными.

  • О болезнях сердечно-сосудистой системы - по ссылке.

Леонардо да Винчи в свое время предположил, что трабекулы согревают кровь, текущую через сердце. Полученные теперь данные свидетельствуют, что шероховатая поверхность желудочков позволяет крови течь более эффективно во время каждого удара сердца, точно так же, как ямочки на мяче для гольфа уменьшают сопротивление воздуха во время полета.

Ученые также проанализировали генетические данные 50 тысяч пациентов и обнаружили, что различные фрактальные структуры в этих мышечных волокнах (то есть их форма) влияют на риск развития сердечной недостаточности. Дальнейшие исследования трабекул помогут лучше понять, как развиваются распространенные сердечные заболевания, и изучить новые подходы к лечению. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 