Ученые придумали датчик, который поможет находить заболевания мозга

Разработанная российскими специалистами техника позволяет с высочайшей точностью выявлять патологии в мозге человека.
Хотя в исследования мозга в мире вкладываются сотни миллиардов долларов, он остается самым малоизученным органом человека. Особенно в тех случаях, когда медикам надо с высоким временным и пространственным разрешениями локализовать те или иные зоны для диагностики и лечения эпилепсии, опухолей и т. д.
Даже МРТ сегодня не способен решать задачи, где требуется высочайшая точность по времени. Их возможности ограничены секундами, что не позволяет зафиксировать быстрые патологические процессы в человеческом мозге. Но в последние годы, кажется, появилась альтернатива. Речь идет об использовании для изучения мозга магнитных полей. Казалось бы, что здесь нового, ведь электромагнитные поля постоянно генерируются в мозге.
— Совершенно верно, при взаимодействии нейронов в мозге появляется электромагнитное поле, — говорит Максим Острась руководитель проекта «М-Гранат», который выполняется в рамках Российского квантового центра. — Его электрическую составляющую фиксируют обычные электроэнцефалографы. Но качество этого сигнала низкое, так как он сильно ослабляется в костях черепа и тканях мозга. Поэтому ЭЭГ несет довольно мало важной информации. Зато у магнитного поля вообще нет таких проблем. В принципе оно может фиксироваться неискаженным, таким, как родилось при взаимодействии нейронов. Это и позволяет «видеть» большинство полезных сигналов мозга.
До недавнего времени единственными приборами, применяемыми в магнитоэнцелографии, были крайне дорогие сверхпроводящие датчики, работающие при температуре почти абсолютного нуля за счет охлаждения жидким гелием. Стоимость такой техники может достигать нескольких миллионов долларов.
Недавно появились альтернативные приборы, которые уже работают при комнатной температуре, но цена тоже «кусается» — около 10 тысяч долларов.
— Мы создаем магнитометры на несколько порядков дешевле, проще и легче в обслуживании, — говорит Максим Острась. — Дело том, что они работают на других физических принципах, что отличает их от остальных высокочувствительных датчиков.
Острась подчеркивает, что «изюминка» прибора заключается в использовании специальных кристаллов в качестве чувствительного элемента датчика. Именно это позволяет многократно увеличить чувствительность, пространственное разрешение по сравнению с существующей техникой. Цикл экспериментов показал, что российские датчики ни в чем не уступают существующим аналогам, зато их цена намного меньше.
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