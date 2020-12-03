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У берегов Австралии нашли старейшую рифовую рыбу на планете
По инф. Парламентской газеты   
03 Декабря 2020 г.
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Учёные Австралийского института морских наук и Лаборатории рыбного хозяйства и морских исследований, проводя исследования у побережья Западной Австралии, обнаружили уникальную рыбу.

Особенность этого конкретного маколора в том, что на свет он появился еще в первой половине прошлого века и достиг возраста 81 года.

«До сегодняшнего дня самой старой рыбе, которую мы нашли на мелководье в тропических водах, было около 60 лет», — отметил биолог Бретт Тейлор, руководитель исследования. Таким образом, обнаруженный маколор побил рекорд по долгожительству на целых 20 лет.

Возраст рыб удалось определить после изучения строения их сагиттальных отолитов — твердых образований на поверхности клеток, воспринимающих различные механические раздражения, которые участвуют в равновесии у некоторых беспозвоночных, всех позвоночных и человека.

Как отмечают специалисты, отолитам первого года жизни рыбы присуща округлая форма, которая с течением времени меняется, приобретая углубления и «резьбу» по краям. Помимо этого, на вариации отолитов влияют генетические факторы, среда обитания и питание. Эти образования расположены у рыб в головной части и служат им своего рода годичными кольцами, по которым можно подсчитать возраст животного.

Еще необычное из мира животных:

По инф. Парламентской газеты

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