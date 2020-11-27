На Галапагосах живет пингвин-альбинос. И он очень милый!

Редкий белый пингвин, который тем не менее не относится к альбиносам, обнаружен в Национальном парке Галапагос в Эквадоре. Морскую птицу приметил местный экскурсовод.

«Изучив предоставленные фото и видео птицы, специалисты парка заявили, что, вероятнее всего, речь идет о генетической особенности, известной как лейкизм. Точный ответ даст только генетическая экспертиза», — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Биологи пояснили, что в отличие от альбиносов животные, страдающие лейкизмом, теряют пигментацию перьев или кожи, но сохраняют нормальный цвет глаз.

Пингвины Галапагосских островов — одни из самых маленьких в мире, всего 35 сантиметров в высоту. Это единственная разновидность, которая обитает и гнездится на экваторе.

А вот еще наши заголовки об этих необычных представителях животного мира:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...