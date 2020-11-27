Редкий белый пингвин, который тем не менее не относится к альбиносам, обнаружен в Национальном парке Галапагос в Эквадоре. Морскую птицу приметил местный экскурсовод.
«Изучив предоставленные фото и видео птицы, специалисты парка заявили, что, вероятнее всего, речь идет о генетической особенности, известной как лейкизм. Точный ответ даст только генетическая экспертиза», — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Биологи пояснили, что в отличие от альбиносов животные, страдающие лейкизмом, теряют пигментацию перьев или кожи, но сохраняют нормальный цвет глаз.
Пингвины Галапагосских островов — одни из самых маленьких в мире, всего 35 сантиметров в высоту. Это единственная разновидность, которая обитает и гнездится на экваторе.
А вот еще наши заголовки об этих необычных представителях животного мира:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
На Галапагосах живет пингвин-альбинос. И он очень милый!
Редкий белый пингвин, который тем не менее не относится к альбиносам, обнаружен в Национальном парке Галапагос в Эквадоре. Морскую птицу приметил местный экскурсовод.
-
Николай Травкин: Мы, в конце концов, придем к новому Горбачеву
В 90-е годы Николай Травкин был известным политиком, основателем и лидером Демократической партии России, депутатом Госдумы, главой родного Шаховского района Подмосковья и много кем еще. На разговор Николай Ильич согласился неохотно: дескать, кругом полно экспертов, рассуждающих о событиях в стране и мире, а я – обычный пенсионер.
-
«Бориса не хотели видеть президентом»: подруга Немцова назвала свою версию убийства
Подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая высказалась по поводу возможного мотива его убийства.
-
Арифметика бессмысленности
Подслушал случайно очень эмоциональный разговор о неравенстве: дескать, слишком хорошо живут всякие Герои, инвалиды и ветераны войны, почетные граждане города и области. Надо бы у них надбавки убрать и разделить между всеми…
-
Светлана Светличная проходит лечение в больнице
Накануне СМИ сообщали, что 80-летняя Светлана Светличная попала в больницу с инсультом. Однако заслуженная артистка РСФСР сама прояснила обстоятельства своей госпитализации.
-
«Тёмное» дело историка Юрия Дмитриева: мнения известных писателей
В начале 2016 года главу карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Его держали в СИЗО и психиатрических клиниках. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Известные политики, журналисты, представители сферы культуры и науки подписали в поддержку Дмитриева письмо. 24 ноября должно состояться очередное заседание по делу главы карельского «Мемориала». Ниже публикуются совершенно разные точки зрения известных писателей о нашумевшей истории. Свое мнение озвучили Борис Евсеев, Ефим Бершин, Евгений Попов, Дмитрий Стахов, Виктор Есипов, Денис Драгунский, Лилия Газизова и Юрий Милославский.
-
На Украине дачник потерял ноги после укуса паука
На Украине житель города Никополь в Днепропетровской области остался без ног после укуса паука.
-
Блогер из провинции Андрей: Что бы с нами не происходило — это правильно
Сегодня снова будет разговор с любопытным блогером. Андрей, который живет в провинции и ведет канал на Яндекс Дзен «Деревенские записки», помните? Мужчина виртуально дал нашему изданию небольшое интервью. Вот оно.
-
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ожидает продолжения судебного процесса с Норникелем: хронология событий
Весной 2020 г. дочернее предприятие «Норникеля» стало виновником крупнейшей в России аварии. Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб. и подал иск в суд к норильской компании.
-
Сотрудник похоронного бюро лишился работы из-за фотографии с телом Марадоны
Один из сотрудников похоронного бюро Sepelios Pinier в Аргентине не смог удержаться от фото с умершим Диего Марадоной. Этот поступок стоил ему рабочего места.
-
У аптек Петербурга опасные очереди: аппарат дефицитный поступил!
В отделах обслуживания льготников «Петербургских аптек» сформировались длинные очереди за антикоагулянтом, который долго был в дефиците.
-
В Архангельском театре драмы появился подъемник для колясочников
В Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова появился гусеничный подъемник для зрителей, которым трудно передвигаться.
-
Беспредел: в Златоусте и соседних районах осталась одна койка для родов
В Златоусте Челябинской области единственный перинатальный центр перепрофилировали под ковидный госпиталь, и в результате крупный город остался с одной койкой — только для экстренных родов.
-
Надежность и качество по разумной цене: KAMA PRO – для дальнего пути
Цельнометаллокордные шины. Их надежность, прочность, экономичность уже не вызывает вопросов. Особенно после появления на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, производителем которых выступает Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии компания представила шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404.
-
Путин об экологической беде Усолья-Сибирского: Расслабляться рано
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области удалось предотвратить риск экологической катастрофы, но «расслабляться рано».
-
Жена Михаила Ефремова опровергла слухи о скором разводе
Информация о том, что Софья Кругликова собирается развестись со своим мужем Михаилом Ефремовым является недостоверной. Свою позицию она высказала другу семьи, члену Общественного совета ФСИН РФ Алексею Лобареву.
-
Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не будут
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в отличие от Петербурга в столице закрывать метрополитен в новогоднюю ночь не планируется.
-
Крушение поезда «Невский экспресс»: 11 лет со дня трагедии
27 ноября 2009 года в 21:35 мск на 284-м км Октябрьской железной дороги (перегон Угловка - Алешинка, граница Тверской и Новгородской областей) в результате взрыва сошли с рельсов вагоны скоростного пассажирского фирменного поезда № 166 "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург.
-
ВИЧ-инфекция: в Минздраве придумали, как предупредить распространение
Министерство здравоохранения разработало проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года.
-
Девочка после укуса собаки заразилась бешенством — шансов выжить почти нет
В Волгограде школьница заразилась бешенством. Родители показали ее врачам только через три месяца после укуса бешеной собаки, а прививки нужно ставить в первые дни после контакта с зараженным животным.