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У аптек Петербурга опасные очереди: аппарат дефицитный поступил! очереди за дефицитным препаратом
По инф. rosbalt.ru   
27 Ноября 2020 г.
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В отделах обслуживания льготников «Петербургских аптек» сформировались длинные очереди за антикоагулянтом, который долго был в дефиците.

В петербургские аптеки выстроились очереди за дефицитным препаратом

Огромные очереди в аптеках на Ленинском проспекте, 131, и на аллее Поликарпова, 6/2 выстроились за препаратом «Ксарелто», которого долгое время не было в наличии. Этот препарат снижает риск образования тромбов, врачи используют его также при лечении коронавирусной инфекции.

«Он поступил к ним сегодня. За препаратом подошли постинсультники и люди с другими хроническими заболеваниями, для которых это лекарство жизненно необходимо. Уходить боятся, так как опасаются, что придут завтра и уже ничего не будет. Поэтому смиренно ждут, никто не ругается», — рассказала дочь пожилой петербурженки, которая оказалась 166-й в очереди.

Комментировать ситуацию с очередями в городском комитете по здравоохранению корреспонденту «Росбалта» не стали, а в «Петербургских аптеках» заявили, что ждут запросы от журналистов по электронной почте.

Ранее антикоагулянты ривароксабан и апиксобан отсутствовали почти в 70% городских аптек.

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По инф. rosbalt.ru

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