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Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники
По инф. Российской газеты   
13 Ноября 2020 г.
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Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники

«Регионам рекомендовано, чтобы бесплатные фармсредства были доступны гражданам непосредственно через сами медицинские организации, минуя дополнительные процедуры по выписке рецептов и обращения в аптечные учреждения», — сказал он.

Министр напомнил, что

  • правительство выделило 5 млрд рублей на обеспечение препаратами от COVID-19 граждан, которые получают амбулаторную медпомощь. Из его слов также следует, что средства уже доведены до каждого региона.

Содействие в поставках лекарственных препаратов оказывает Министерство промышленности и торговли. До конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов без учета Москвы.

Мурашко рассказал, что в весенний и летний период некоторые регионы уже обеспечивали граждан бесплатными лекарствами от коронавируса за счет местных бюджетов.

«Мы обращались к губернаторам, чтобы они в рамках своих полномочий выделили средства. Многие регионы с высоким уровнем заболеваемости это сделали. Мера оказалась эффективной. Сегодня мы ее распространили на территорию всей страны», — подытожил министр, подчеркнув, что лечиться от коронавируса амбулаторно могут лишь пациенты с легким течением заболевания.

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