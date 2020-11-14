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Петербуржцы жалуются на отсутствие в аптеках лекарств от «ковида»
По инф. rosbalt.ru   
14 Ноября 2020 г.
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В петербургских аптеках начались перебои с препаратами от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. На отсутствие лекарств пожаловались несколько горожан.

Петербуржцы жалуются на отсутствие в аптеках лекарств от «ковида», а за некоторыми лекарствами приходится лететь в Москву

Так, пациентам с легкой формой течения заболевания врач на дому выписывает антибиотик с действующим веществом азитромицин. Тем, кто перешел в стадию средней тяжести, но все еще лечится амбулаторно, — левофлоксацин.

«Если первый препарат найти в аптеках еще можно, то второго нет нигде», — пожаловалась петербурженка.

Компьютерная томография выявила у нее более 30% поражения легких, и врач назначила новый антибиотик левофлоксацин — 750 мг один раз в день в течение 10 дней. По этой схеме пациенту требуется две пачки, однако даже одну в городских аптеках отыскать сложно.

«Выяснилось, что левофлоксацина, как и всех его аналогов, в Петербурге нет, а в области и подавно. Обзвон аптек за сутки дал нулевой результат. Ближайшее место, где есть шанс купить лекарство — это Москва и ее пригороды. Муж купил билет на самолет и полетел за антибиотиком», — рассказала петербурженка.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщили, что все аптеки розничной продажи лекарств — негосударственные, то есть власти не несут ответственности за наличие у них товара и его цену. Препараты от коронавируса не входят в список необходимых лекарств, и аптеки не обязаны иметь их в наличии.

  • Напомним, в регионах России дефицит лекарств от коронавируса возник несколько недель назад, позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками лекарств связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты.
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По инф. rosbalt.ru

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