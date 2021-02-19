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Творческий путь Андрея Мягкова: герои, которые западали зрителю в самое сердце
По инф. portal-kultura.ru   
19 Февраля 2021 г.
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18 февраля не стало любимца публики, актера Андрея Мягкова. Оглушительная популярность, свалившаяся на него после «Иронии судьбы», его смущала и вовсе не играла на руку: его часто представляли любителем выпивки и попариться в бане. Но это была всего лишь роль. На деле Мягков в жизни – это олицетворение романтизма, верности и мужества. Вспомним творческий путь артиста.

Андрей Мягков: биография, карьера, личная жизнь и смерть

Андрей Васильевич Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Его мать, Зинаида Александровна, работала в Ленинградском полиграфическом техникуме инженером-механиком, отец, Василий Дмитриевич, кандидат технических наук, в этом же техникуме был заместителем директора по учебно-воспитательной работе, затем перешел в Технологический институт.

Под влиянием отца Андрей, окончив школу, поступил в Ленинградский химико-технологический институт, по окончании которого устроился на работу в Институт пластических масс. В свободное от работы время Мягков участвовал в любительском театре. По удивительному стечению обстоятельств, на один из его спектаклей, «Лесная песня», пришел преподаватель школы студии МХАТ. Андрей так впечатлил его, что тот уговорил будущего актера продемонстрировать свои таланты приемной комиссии актерского факультета.

С легкостью пройдя испытания, Мягков попал на курс Василия Маркова. По окончании учебы Андрея приняли в Московский театр «Современник».

Театр

Выпускник мхата дебютировал в «Современнике» сразу в главной роли, сыграв дядюшку в пьесе «Дядюшкин сон» по Федору Достоевскому. Одним из зрителей спектакля стал режиссер Элем Климов, который был так впечатлен игрой Мягкова, что сразу предложил ему роль Сергея Чеснокова в фильме «Похождения зубного врача».

Благодаря этому Мягков дебютировал в кино почти одновременно с театром. Тем не менее первые роли в фильмах не приносили Мягкову особенного успеха, он продолжал работать в основном в театре. Там он сыграл барона в драме Максима Горького «На дне», Редедю в пьесе «Балалайкин и К» по мотивам прозы Михаила Салтыкова-Щедрина и другие интересные роли.

После того как в 1977 году Мягков снялся в «Иронии судьбы, или С легким паром!», его пригласили служить во МХАТ имени Горького, сейчас называющийся мхт имени Чехова. Актер выступал на сцене с такими известными в будущем актерами, как Ирина Мирошниченко, Константин Хабенский и Дмитрий Дюжев.

Московским любителям театра Мягков запомнился ролью Зилова в «Утиной охоте», Аладьина в «Перламутровой Зинаиде», Репетилова в «Горе от ума» и др. Особенно ярко актер играл в спектаклях по Чехову. За роль Кулыгина он был удостоен премии фестиваля «Балтийский дом» и премии Константина Станиславского. В 2004 году Мягков получил театральную премию «Чайка» за лучший актерский дуэт, исполненный с Аллой Покровской в постановке «Мещане».

Реализовал себя Мягков и как режиссер. Во мхате он поставил пьесу «Спокойной ночи, мама». Его последней работой на сцене стала роль в спектакле «Белый кролик».

Кино

В 1973 году Мягкову отказали в роли Нестора Петровича в лирической комедии «Большая перемена», хотя на тот момент Мягков воплотил образ Алеши Карамазова в фильме Ивана Пырьева.

В 1974 году Эльдар Рязанов задумал снять фильм о хирурге, по ошибке прилетающем в Ленинград встречать Новый год. Пьеса «С легким паром!» была написана режиссером вместе с Эмилем Брагинским еще в 1968-м, во многих провинциальных театрах постановка собирала аншлаги. Однако на «Мосфильме» ее посчитали слишком простой для советского зрителя. С этой точкой зрения не согласились в Гостелерадио.

Изначально роль Жени Лукашина планировалось отдать Олегу Далю, но на кинопробах выяснилось, что Даль слишком жесток для этого образа. Не подошли и Андрей Миронов, и Станислав Любшин, и Петр Вельяминов. Режиссер Эльдар Рязанов уже не знал, кому еще предложить эту роль. Но тут его ассистентка, знавшая Мягкова, сказала о нем Рязанову.

Мягков подходил под типаж Лукашина по своим внешним параметрам. Хотя Рязанов сомневался в драматических способностях артиста, он согласился попробовать его на эту роль, и не прогадал.

Первоначально «Иронию судьбы» цензура не пускала на экраны, считая фильм пропагандой пьянства и супружеской измены. Однако в дело вмешался сам генсек Леонид Брежнев. Ему фильм понравился, и он дал свое личное разрешение на его показ. В 1977 году комедия Рязанова была удостоена Государственной премии Советского Союза.

Рязанов полюбил работать с Мягковым и позвал его на главную роль в «Служебном романе» в 1977 году. Картина стала не менее популярна, чем «Ирония судьбы». Работа двух мастеров была продолжена в комедии «Гараж» и драме «Жестокий романс».

Мягков много раз предлагал Рязанову снять продолжение «Иронии судьбы», для чего написал собственный сценарий, однако режиссер отвечал отказом. Тогда актер обратился к руководителю Первого канала Константину Эрнсту, которому идея понравилась.

Режиссером продолжения «Иронии судьбы» стал Тимур Бекмамбетов, но от сценария Мягкова он почти ничего не оставил. Поэтому актер снялся в сиквеле главного своего фильма без особого огонька.

Личная жизнь

Свою будущую супругу Анастасию Вознесенскую Мягков встретил еще студентом в школе-студии МХАТ. Избранница актера была моложе его на 6 лет. Позднее актер признавался, что это была любовь с первого взгляда. Не дожидаясь дипломов, они поженились, и больше никогда не расставались. Супруги вместе играли в «Современнике», затем оттуда перешли во МХАТ.

Анастасия Вознесенская не смогла стать знаменитой актрисой, ее преследовали творческие неудачи. Чтобы отвлечь ее от них, Мягков написал три детективных романа специально для нее. Они оказались такими удачными, что один из них, «Сивый мерин», был экранизирован.

У Мягкова и Вознесенской не было детей. В своих интервью артисты признавались, чтобы были так поглощены работой, что пришлось пожертвовать продолжением рода. Вместо этого они преподавали в Школе-студии МХАТ и к своим ученикам относились как к собственным детям.

С 2009 года Мягков перестал сниматься из-за болезни сердца. Супруга подключила все свои знакомства, чтобы отправить его на лечение в Германию. Когда помощь понадобилась уже ей самой, артист ушел из театра, чтобы ухаживать за ней.

18 февраля 2021 года Мягков умер на 83-м году жизни. Потерявшего сознание актера нашла супруга. Она вызвала скорую помощь, однако Андрей Васильевич умер до того, как медики приехали. Прибыв на место, они попытались реанимировать его, но безуспешно.

Фильмография Мягкова

1965 – «Похождения зубного врача»

1968 – «Братья Карамазовы»

1972 – «Гроссмейстер»

1975 – «Ирония судьбы, или С легким паром!»

1976 – «Дни Турбиных»

1977 – «Служебный роман»

1979 – «Гараж»

1983 – «Гонки по вертикали»

1983 – «Послесловие»

1984 – «Жестокий романс»

1992 – «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

2006 – «Кто приходит в зимний вечер»

2007 – «Ирония судьбы. Продолжение»

2010 – «Туман рассеивается»

По инф. portal-kultura.ru

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